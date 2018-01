Früherer Gasthof wird versteigert Der Obere Gasthof Fürstenwalde ist nicht zum ersten mal unterm Hammer. Diesmal ist es eine Zwangsversteigerung.

Der ehemalige Obere Gasthof Fürstenwalde wird Ende Februar zwangsversteigert. © Egbert Kamprath

Altenberg. Der frühere Obere Gasthof von Fürstenwalde wird in den nächsten Tagen erneut versteigert. Wie das Amtsgericht Dresden informiert, kommt die Immobilie im Wege einer Zwangsvollstreckung am 27. Februar unter den Hammer. Der Verkehrswert wird mit 80 000 Euro angegeben.

Das Gebäude gilt als sanierungsbedürftig. Demnach steigt in dem 1927 errichteten und 1991 teilsanierten Gasthof Feuchtigkeit bis ins Erdgeschoss. Es sind „starke Aussalzungen“ sichtbar, heißt es im Gutachten. Auch am Fußboden gibt es Schäden, die Wasseraufbereitungsanlage ist defekt. Zudem müsste der künftige Eigentümer eine Brandmauer zum Nachbargebäude, in dem die frühere Gastwirtin lebt, errichten. Der Umbau wird 400 000 Euro kosten.

Die Auktion findet am 27. Februar, 9 Uhr, im Amtsgericht Dresden statt. (SZ/mb)

