Frühere Schulfahne zieht in die Dauerausstellung Die am Montag beginnende Schließzeit will das Deutsche Uhrenmuseum für einen größeren Umbau nutzen.

Reinhard Reichel zeigt die restaurierte Fahne der Deutschen Uhrmacherschule, die dauerhaft im Uhrenmuseum präsentiert werden soll. © Egbert Kamprath

Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte nutzt die am kommenden Montag beginnende Schließzeit zu einem etwas größeren Umbau. Dieser findet in dem Raum statt, der die Geschichte der Deutschen Uhrmacherschule erzählt. Hier soll die 1888 angefertigte Fahne der Deutschen Uhrmacherschule dauerhaft präsentiert werden. Gegenwärtig ist sie Teil einer Sonderausstellung, die seit Oktober im Foyer zu sehen ist. Um die aufwendig konservierte Fahne in der Dauerausstellung zeigen zu können, muss der Raum umgestaltet werden. Deshalb sind diesmal neben Malern auch Elektriker und Metallbauer tätig, sagt Museumssprecherin Sonja Hauschild.

Der Umbau soll am Montag beginnen. Parallel dazu werden die Vitrinen gründlich gesäubert und Exponate in der hauseigenen Restaurierungswerkstatt gepflegt. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollen am 20. Januar beendet sein. Ab dem 21. Januar hat das Museum wieder regulär, täglich von 10 bis 17 Uhr, geöffnet. (SZ/mb)

