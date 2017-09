Frühere Pückler-Brauerei für Besucher offen Zum Tag des offenen Denkmals besteht die einmalige Chance, den Industriebau in Bad Muskau von innen zu besichtigen. Die SZ verrät, was sonst noch los ist.

Die einst von Fürst Pückler gegründete Brauerei in Bad Muskau mit dem „Niederländischen Hof“ ist so gut wie nie öffentlich zugänglich. Am Tag des offenen Denkmals aber schon. © Joachim Rehle

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September öffnen historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen. Am Tag des offenen Denkmals soll die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes sensibilisiert und Interesse für Belange der Denkmalpflege geweckt werden. In diesem Jahr steht der bundesweite Aktionstag unter dem Motto „Macht und Pracht“.

Weißwasser: Führungen durch Rathaus, Wasserturm, Kirche und Glasmuseum

Das Rathaus ist von 10 bis 12 Uhr über den Haupteingang Marktplatz geöffnet. Um 10.30 Uhr stellt im Ratssaal der Ortschronist Lutz Stucka sein Buch „100 Jahre Rat-haus der Stadt Weißwasser“ vor, welches auch käuflich erworben werden kann. Anschließend führen OB Torsten Pötzsch und der Leiter der Denkmalkommission Karl-Heinz Melcher durch das Gebäude.

Weißwassers Wahrzeichen, der Wasserturm, wird von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Nach Bedarf führen Mitarbeiter der Stadtwerke Weißwasser GmbH durch das Gebäude.

Die Evangelische Kirche Weißwasser bleibt nach dem Gottesdienst von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Es werden Führungen angeboten. Außerdem kann man auf den Kirchturm steigen.

Das städtische Glasmuseum in der Gelsdorf-Villa ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Denkmaltag wird kein Eintritt erhoben.

Bad Muskau: Fotoschau und Rundgang durch verwaistes Bauensemble

Den seit Jahren leer stehenden Brauereikomplex in Bad Muskau, einen Industriebau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, kann man zwischen 11 und 17 Uhr besichtigen. Anfang 2017 hatte der Freistaat Sachsen das imposante Backsteingebäude erworben. Um 11.30, 12.30, 14 und 15 Uhr werden Führungen angeboten, wobei die Zahl der Teilnehmer jeweils auf 20 Personen begrenzt ist. Das gilt ebenso für die viertelstündigen Rundgänge durch die Eiskeller. Kostenlose Eintrittskarten werden am Tag selbst auf dem Brauereigelände an der Berliner Straße ausgegeben.

Die 1844/45 erbaute Brauerei gilt als herausragendes Werk von Ludwig Persius, einem Schüler des preußischen Oberbaumeisters Karl Friedrich Schinkel. Das Ensemble aus Brauerei und Gasthof, dem „Niederländischen Hof“, fungierte ursprünglich als wirkungsvolles Entree in den Fürst-Pückler-Park. Dieser gehört seit 2004 zum Unesco-Welterbe. In Sichtweite des Neuen Schlosses befindet sich der Brauereikomplex an einer sensiblen Stelle. Es liegt nahe, das derzeit verwaiste Bauensemble konsequent in künftige Planungen des Freistaats und der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ einzubeziehen. Nach Aussage von deren Geschäftsführer Cord Panning bringt sich die Stiftung damit „erstmals aktiv in die Entwicklung der Altstadt von Bad Muskau ein“.

Im Erdgeschoss wird die Fotoschau „Bad Muskau in den 1980er Jahren“ gezeigt. Die meisten der rund 50 Schwarz-Weiß-Aufnahmen stammen von Bernd Quint, dessen Familie die Werke aus dem Nachlass des Muskauer Fotografen zur Verfügung stellte. Zu sehen sind außerdem Fotos des langjährigen Muskauer Parkleiters Ekkehard Brucksch.

Die Gruppe „The Shy Boys“ aus Dresden umrahmt das Programm musikalisch. Die Turmvilla Bad Muskau sorgt für eine gastronomische Versorgung.

Gablenz und Bad Muskau: Offene Türen in Kirchen und Grufthaus

Die Kirchengemeinden von Gablenz und Bad Muskau öffnen ihre Gotteshäuser. Die Evangelische Trinitatiskirche Gablenz ist von 10 bis 15 Uhr zu besichtigen, die Jakobskirche in Bad Muskau nach dem Gottesdienst 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Schriftliche Informationen liegen bereit. Als Neuerung ist an diesem Tag auf dem Kirchengelände ein altes Grufthaus einsehbar.

