Frühere Poliklinik wird ausgeschrieben Ein Makler soll das Objekt im Internet anbieten. Das soll als Wohn- und Geschäftshaus das Interesse der Kunden wecken.

Die AOK Plus will die ehemalige Poliklinik verkaufen. © Dietmar Thomas

Es ist beschlossene Sache: Die AOK Plus will das Gebäude an der Franz-Mehring-Straße verkaufen. Deshalb liegen jetzt die entsprechenden Akten bei der Laurat Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft in Suhl. Das ist die für Immobilien zuständige Tochtergesellschaft der AOK Plus. „Wir werden in den nächsten vier Wochen einen Makler suchen, der sich um den Verkauf des Wohn- und Geschäftshauses kümmert“, so Geschäftsführer Christian Heimbach. Der Makler kümmere sich um die Ausschreibung im Internet auf den üblichen Immobilienplattformen. „Dann werden wir sehen, wie das Kaufinteresse ist“, so Heimbach. Man werde sich die Entscheidung, wer das Gebäude bekommt, nicht leicht machen. Bei uns gelten diesbezüglich Compliance-Regeln“, sagte der Geschäftsführer. Außerdem werde die Liquidität des Käufers beurteilt. So soll möglichst ausgeschlossen werden, dass aus dem Objekt eine Investruine wird.

Vor der Wende war es Poliklinik und Wohnhaus. Später zog die AOK Plus ein. Ihr gehört das Haus. Aber die Krankenkasse benötigt es nicht mehr. „Das Gebäude wurde umgewidmet und ist Bestandteil der nicht betriebsnotwendigen Immobilien der AOK Plus“, so die Pressesprecherin. Es habe in der Vergangenheit auch keine adäquaten Nutzungsanfragen gegeben.

Dieses Objekt sei neben anderen nicht betriebsnotwendigen Immobilien zum Verkauf vorgesehen. „Ein entsprechender Beschluss ist jetzt durch den Verwaltungsrat getroffen worden“, sagte die Pressesprecherin. Die Veräußerung werde zum aktuellen Verkehrswert erfolgen. Der wird bei Veröffentlichung bekannt gegeben. Auch regional ansässige Interessenten für das Objekt könnten sich jederzeit mit Laurat in Verbindung setzen.

