Frühere Huckelpiste bald Rennbahn? Noch nicht fertig und schon gibt es Bedenken: Anwohner befürchten, dass die Kamenzer Goethestraße zur innerstädtischen Autobahn wird.

Vor dem grundhaften Ausbau der Goethestraße mit beidseitigem Fußweg und Angebotsstreifen für den Radverkehr, sah es hier nicht gut aus. Viele Kamenzer wünschten sich innig eine neue Trasse. Die kommt, aber neue Bedenken stehen schon vor der Tür. © René Plaul

Der Ausbau der Kamenzer Goethestraße geht voran. Schon kann man etwas vom Endergebnis erahnen. Die grundsanierte Trasse wird sicherlich begeistern. Vor allem auch Autofahrer, die hier künftig die Ampelkreuzung an der Oststraße umgehen können. Das taten auch früher schon viele. Allerdings noch mit Huckelpiste, was zumindest einigermaßen vom Rasen abhielt. Doch das könnte sich nun ändern, wenn die Straße bald freigegeben wird. „Wir freuen uns, dass die Goethestraße endlich saniert wurde. Das war bitter nötig. Im Volksmund ist aber schon länger von einer innerstädtischen Autobahn die Rede“, so ein Anwohner der Goethestraße. „Viele von uns denken ja, dass hier ein neues Verkehrssicherheitsproblem vorprogrammiert ist. Deshalb unsere Anfrage im Vorgang an die Stadtverwaltung: Wäre es hier nicht sinnvoll, von vornherein eine 30er-Begrenzung zu setzen?“

In der Stadtverwaltung wundert man sich schon etwas über die Bezeichnung „innerstädtische Autobahn“. „Das geht vollkommen an der Sache vorbei“, so Stadtsprecher Thomas Käppler. „Sollte man sich nicht vielmehr freuen, wenn mit der von allen lang ersehnten und notwendigen Instandsetzung einer maroden Straße, diese überhaupt in einen Zustand versetzt wird, der die Charakterisierung als Straße verdient“, fragt man. Außerdem sei es nicht so einfach, eine Geschwindigkeitsbegrenzung nach Belieben anzusetzen. „Die Stadt Kamenz als zuständige Straßenverkehrsbehörde darf nach § 45 StVO Verkehrszeichen dies nur anordnen, wenn es aus Gründen der Sicherheit und Ordnung sowie aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist der Ermessenspielraum der Behörde nicht eröffnet“, ist zu erfahren.

Die Goethestraße wird einem grundhaften Ausbau mit beidseitigem Fußweg und Angebotsstreifen für den Radverkehr unterzogen. Das bedeutete, es gibt für alle Verkehrsteilnehmer separate Bereiche. Im Gegensatz zu anderen Straßen übrigens. „Insofern sieht der zuständige Sachbereich derzeit keine rechtlich zwingende Handlungsmöglichkeit, die von vornherein eine Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung zulässt“, so Thomas Käppler auf Nachfrage der SZ.

Brigitte Schmidt aus Kamenz plagt derweil der Anblick einer unschönen Dreckecke an der Jesauer Straße. „Von der Elster-aue kommend, auf der Wiese an der rechten Seite vor dem Küchenhaus Zedler ist ständig alles verwuchert“, sagt sie. „Außerrem wird der Platz als Müllhalde genutzt!“ Die Leserin wohnt unweit im altersgerechten Wohnen und kommt täglich dort vorbei. „Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und einer Vorortkontrolle durch die Stadtverwaltung wurde das Landratsamt über den illegalen Müllplatz bereits am 19. September informiert mit der Bitte um Entsorgung“, so Käppler. So schnell kann‘s manchmal gehen .

