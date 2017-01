Frühere Bauabteilung von Florena feiert Jubiläum Die Hoch- und Ausbau Gesellschaft Waldheim gibt es seit 25 Jahren. Sie baut Häuser und saniert Theater.

Steffen Langner von der Hoch- und Ausbau Waldheim baut mit seinen Kollegen das neue Feuerwehrgerätehaus in Naundorf in Striegistal. © André Braun

Steffen Langner und seine Kollegen von der Hoch- und Ausbau Gesellschaft Waldheim mbH (HAG) errichten das Feuerwehrgerätehaus Naundorf in Striegistal. Es ist nicht die einzige Großbaustelle für das Unternehmen, das im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Firmenbestehen begangen hat. „Momentan sind wir mit dem Innenausbau des Napoleonhauses beschäftigt“, sagt Ulli Hering. Er ist seit 1994 in der HAG beschäftigt, seit 2001 als Geschäftsführer. Den Anbau haben seine Mitarbeiter ebenfalls errichtet. Es sei eine spannende Aufgabe, alte Häuser nach alter Handwerkstradition denkmalgerecht instand zu setzen, erzählt der Maurer- und Betonbauer-Meister.

Die HAG ist ursprünglich als ausgelagerte Bauabteilung von Florena entstanden – war jedoch stets ein eigenständiges Unternehmen. Mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes der damals noch Florena Cosmetic GmbH fand die HAG gewissermaßen kurzzeitig zu ihren Wurzeln zurück. „Auch heute sind wir noch für den Nachfolger der Florena Cosmetic GmbH, die Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH, tätig“, so Hering. Sein Unternehmen hat zahlreiche Projekte in der Region gestemmt: „Die Sanierung des Döbelner Theaters nach dem Hochwasser 2002 war herausfordernd. Wir haben den Bühnenumbau mit dem Löschwasserbehälter im unteren Bereich des Theaters realisiert“, sagt Ulli Hering. Dem Wasserturm in Leisnig haben die Arbeiter eine neue Optik verpasst.

Die HAG ist mit 25 Mitarbeitern eines der größeren Bauunternehmen in Waldheim. „Wir streben an, weiterhin eine regionale Firma zu bleiben“, sagt Ulli Hering. Alle Angestellten würden ebenfalls in der Region wohnen. Die klassische Montagetätigkeit gibt es deshalb nicht. „Wir nehmen Aufträge maximal im Umkreis bis Dresden, Chemnitz und Leipzig an. So können die Mitarbeiter abends wieder bei ihren Familien sein“, sagt der Firmenchef. Er und sein Team unterstützen regionale und überregionale Firmen, kommunale und staatliche Einrichtungen sowie private Bauherren.

Trotz der derzeitigen Witterung würden keine Mitarbeiter entlassen – wie es in einigen Branchen saisonbedingt durchaus üblich ist. „Wir kümmern uns derzeit um Innenausbauten – wie eben beispielsweise im Napoleonhaus“, erklärt Hering. Als aktuelle Aufträge stünden vor allem die Sanierung und der Neubau von privaten Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern in den Auftragsbüchern.

Dass er die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen 15 Jahren konstant halten konnte, freut ihn. Die Männer und Frauen werden allerdings immer älter. Neue, junge Leute zu finden, sei deshalb auch für ihn schwierig. „Baufacharbeiter möchte heutzutage kaum noch einer lernen. Zu nass, zu kalt, zu schwer.“ Dabei seien das Vorurteile beziehungsweise veraltete Ansichten. Aufgrund der neuen Baustoffe und neuer Technologien sei der Beruf des Baufacharbeiters durchaus interessant und abwechslungsreich. „Die Arbeit ist dadurch auch leichter geworden“, sagt Ulli Hering. Zudem habe sich der Zeitaufwand, beispielsweise für das Setzen einer Mauer, auf etwa ein Drittel reduziert.

Um am Markt flexibel zu sein, sei die fortlaufende Anschaffung neuer Gerätetechnik erforderlich. „Im vergangenen Jahr haben wir unser Büro erweitert und damit bessere Bedingungen für die Arbeitsvorbereitungen geschaffen“, sagt Hering.

