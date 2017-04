Früher mit Zug, heute mit Auto Der Verkehrsverbund umwirbt gerade wieder Berufspendler. Die Bahn fährt oft, aber nicht für jeden ist das Angebot günstig.

Carsten Heine ist lange per Jobticket mit dem Zug zur Arbeit nach Dresden gefahren. Doch nun nutzt er das Auto. Das ist für ihn praktikabler. © Kristin Richter

Kürzlich startete der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) eine großangelegte Werbekampagne in Großenhain. „Ich hab` mir das ausgerechnet, der Zug ist preiswerter“ steht in gut sichtbaren Lettern auf Plakaten im Stadtgebiet. Auch Prospekte mit diesem Zitat aus der Fahrgastbefragung liegen aus. „Wir werben für die Vorzüge der Bahn für Berufspendler nach Dresden“, sagt Christian Schlemper, Sprecher des VVO.

Im Berufsverkehr aller 30 Minuten von der Röder an die Elbe, 42 Minuten Fahrzeit bis Dresden-Hauptbahnhof, mit dem Regionalexpress sogar nur 35 Minuten, und stressfreie Reise – das sind die Hauptargumente, mit denen der Verkehrsverbund seinen S-Bahn-Takt noch besser auslasten will. In den Jahren von 2010 bis 2015 hat sich die Zahl der Großenhainer Bahngäste bereits laut VVO-Statistik um rund 40 bis 55 Prozent erhöht.

Die größte Zunahme um rund 300 Ein- und Aussteiger – 150 Fahrgäste mit je einer Hin- und Rückfahrt z. B. nach Dresden – sind im werktäglichen Berufsverkehr zu verzeichnen. „Die größte prozentuale Zunahme mit 55 Prozent fand an Samstagen mit der Mischung aus Einkaufs- und Freizeitverkehr statt“, so Christian Schlemper. Ein starkes Argument ist die wegfallende Parkplatzsuche, die zusätzliche Kosten und Nerven kostet. Außerdem gilt die Zugfahrkarte auch im gesamten Dresdner Stadtverkehr.

Jobticket läuft mindestens ein Jahr

Doch wie lukrativ und praktikabel ist das Zugticket für Pendler tatsächlich? Immerhin startet die erste Bahnverbindung schon kurz nach Mitternacht ab Großenhain, die letzte Rücktour ab Dresden bis Priestewitz geht 23.17 Uhr. „Ich bin sehr gern mit dem Zug gefahren, als ich noch im Dresdner Stadtzentrum gearbeitet habe“, sagt Carsten Heine aus Großenhain. Sein damaliger Betrieb spendierte ihm ein Jobticket. „Das war für mich effizient“, so Carsten Heine.

Ticketempfehlung zurück 1 von 3 weiter Die Einzelfahrt nach Dresden kostet 6,20 Euro, die Tageskarte im Verbundraum 13,50 Euro. Mit der Tageskarte können bis zu zwei Schüler bis 15 Jahre kostenfrei mitfahren. Eine Wochenkarte nach Dresden kostet 46,50 Euro, die Monatskarte 129, die Abo-Monatskarte 109,20 Euro. Auf die Monatskarte kann ein Fahrrad mitgenommen werden. Am Wochenende fahren damit auch ein weiterer Erwachsener sowie maximal vier Schüler bis zum 15. Geburtstag frei. Quelle: VVO

Allerdings dauerte die Beschäftigung weniger als ein Jahr, das Jobticket aber war erst nach 12 Monaten kündbar. Hier wünscht sich der Großenhainer mehr Flexibilität vom VVO. Heine nutzte das Ticket deshalb auch noch für seine neue Arbeitsstelle. Doch die liegt jetzt an der Wilschdorfer Landstraße in Dresden – also noch vor dem Flughafen. „Das ist freilich mit dem Auto von Großenhain viel günstiger“, muss der Beschäftigte zugeben. Carsten Heine arbeitet in Schichten. Wenn der 53-Jährige Sonntagfrüh auf Arbeit fährt, braucht er nach eigenen Angaben nur rund 18 Minuten. Sonst sind es etwa 25 Minuten. Mit dem Zug wäre der Großenhainer 1,5 Stunden unterwegs.

Als Carsten Heine noch Bahnfahrer war, listete er mal auf, was finanziell günstiger war: „Es war tatsächlich die Bahn“, antwortet der Großenhainer. Denn die Familie nutzte das Ticket am Wochenende auch für alle (siehe Infokasten). Das scheint sich allgemein herumgesprochen zu haben. Die Auslastung der Park and Ride-Plätze beläuft sich laut VVO in Großenhain auf durchschnittlich 64 Prozent – das heißt, 30 Plätze von 47 Stellflächen sind in der Regel besetzt.

In Priestewitz ist die Quote mit 77 Prozent noch höher: durchschnittlich 74 von 103 Plätzen sind hier mit Autos belegt. Durch die Zugstrecke Dresden-Leipzig ist die Zahl der Bahnverbindungen hier noch höher. Was Carsten Heine als Schichtarbeiter auch sehr gefiel, war das Schlafen im Zug. „Nach der Nachtschicht ist es im Auto manchmal kritisch“, gesteht er sich ein.

Jetzt hat der Großenhainer allerdings durch ein vorteilhaftes Schichtsystem nur 50 bis 70 Euro Spritkosten im Monat, da er nicht jeden Tag die 50 Kilometer hin und zurück fahren muss. Die Monatskarte kämen ihn doppelt so teuer.

Die VVO-Kampagne setzt hingegen auf die Bequemlichkeit der Züge und darauf, dass es 2016 keine Preiserhöhung gab.

