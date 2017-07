Früher gehasst, heute geschätzt Herzogin Camilla feiert ihren 70. Nach Jahren voller Beleidigungen haben sich die Briten mit der Frau von Prinz Charles ausgesöhnt.

In der Wirtschaft nennt man so etwas wohl einen Turnaround. Camilla, Herzogin von Cornwall und einst die meistgehasste Frau des Königreichs, hat einen bemerkenswerten Umschwung in der öffentlichen Gunst erfahren. Wenn die Gemahlin von Thronfolger Prinz Charles am Montag ihren 70. Geburtstag feiert, kann sie sich darüber freuen, dass sich die Briten endlich mit ihr ausgesöhnt haben.

Früher war das anders. Man wollte der Frau nicht verzeihen, sich in die Ehe von Charles und Prinzessin Diana gedrängelt zu haben. Dabei hatten Charles und Camilla sich kennen und lieben gelernt, lange bevor Lady Di auf der Bühne erschien. Es war 1970, bei einem Polo-Turnier. Von da an datiert die Beziehung der beiden. Obwohl Camilla 1973 den Offizier Andrew Parker Bowles heiratete, konnten sie nicht voneinander lassen. Auch nicht, nachdem Charles in der „Märchenhochzeit des Jahrhunderts“ 1981 Lady Diana Spencer zur Frau nahm. In ihrer Ehe, beklagte sich Diana später, sei es „etwas eng“ gewesen, „da gab es drei Leute“. Denn obwohl Charles in den ersten fünf Jahren seiner Ehe Diana treu blieb, nahm er danach wieder die Beziehung zu Camilla auf.

Beim Volk war Camilla deswegen geradezu verhasst. Die Massenpresse ließ kein gutes Haar an ihr und griff allzu gern den Spitznamen „der Rottweiler“ auf, den ihr Diana angehängt hatte. Und als Camilla im April 2005 Prinz Charles endlich heiraten konnte, schienen sich die Gazetten des Königreichs in Verachtung und Herabwürdigung überbieten zu wollen – „Pferdegesicht“, „Vogelscheuche“ oder „alte Langweilerin“ lauteten die Beleidigungen.

Doch nach der Hochzeit änderten sich die Dinge. Gewiss, die Briten lieben die Herzogin von Cornwall nicht, wie sie einst Diana verehrten, die für viele immer noch die wahre „Königin der Herzen“ ist. Aber sie haben akzeptiert, dass Camilla ihren Platz an der Seite des Thronfolgers gefunden hat.

