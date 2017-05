Fruchtige Stars

© marko förster

Orangen und Zitronen auf dem Tisch, das kennt jeder. Wie aber sehen sie an Bäumchen aus, wie wachsen sie, was sind ihre Besonderheiten. Das konnten am Wochenende Besucher der fünften Zitrustage im Barockgarten Großsedlitz erleben. Die Früchtchen wurden so auch zu Fotostars – wie bei Lise Lotte Gruner aus Meißen und ihrer Mutter. Wer mehr erfahren wollte, lauschte einem der Vorträge. Besonders gefragt war wieder die Orangenkonfitüre. Und wer ein schattiges Plätzchen im Park fand, war auch froh. Foto: Marko Förster

