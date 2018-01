Frottana präsentiert sich auf Textilmesse

Das Großschönauer Textilunternehmen Möve-Frottana beteiligt sich derzeit mit einem Stand an der internationalen Leitmesse „Heimtextil“ in Frankfurt/Main, die von Dienstag bis Freitag dieser Woche dauert. Das Unternehmen, das auf der Messe Frottierwäsche und Bademäntel präsentiert, ist eines von 20 Firmen aus Ostdeutschland, die Textilerzeugnisse von ideenreichem Design, hoher Verarbeitungsqualität und hervorragenden Gebrauchseigenschaften vorstellen, informiert der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Die ostdeutschen Betriebe treffen dabei in Frankfurt/Main auf große Konkurrenz und ebenso große Kundschaft: Nach Angaben des Veranstalters beteiligen sich insgesamt 2 975 Aussteller aus 64 Nationen an dieser internationalen Leitmesse der Textilbranche. Sie offerieren ihre Waren und Dienstleistungen rund 69 000 Fachbesuchern aus 140 Ländern. (SZ)

