Frostschäden in besten Lagen Der Eiswind hat an ungewöhnlichen Stellen zugebissen. Manche Winzer setzen auf alte Reben und alte Methoden.

Dieser Blütentrieb am Goldenen Wagen – Radebeuls bester Weinlage – ist erfroren. Winzer Karl Friedrich Aust aus Radebeul zeigt am Montagnachmittag einen der typischen Spätfrostschäden. Hier an einem Beiauge einer Spätburgunder-Rebe. © Norbert Millauer

Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Glückliche Gesichter bei den Proben der Jungweine vom Jahrgang 2016 in diesen Wochen. Güte und Menge können mehr als überzeugen. Durchschnittlich fuhren Sachsens Winzer vergangenes Jahr einen Spitzen-Ertrag von 59 Hektoliter pro Hektar ein. Nur beim Rekord 2008 lag die Ausbeute mit 60 Hektolitern noch darüber. Besorgte Mienen dagegen in den jüngsten Frostnächten: Werden die jungen Reben die Minusgrade überstehen? Helfen die an besonders gefährdeten Stellen entzündeten Feuer? Ist der Jahrgang 2017 in Gefahr?

Karl Friedrich Aust hat seine wichtigsten Weinstöcke am Goldenen Wagen, unterhalb des Bismarckturms in Radebeul. Seine Einschätzung nach den ersten Rundgängen durch die Reben: „Es hat uns bisher nicht flächendeckend getroffen, sondern offenbar nur einzelne Stöcke.“

Temperaturen bis minus 3,5 Grad haben Aust und seine Leute in den letzten Nächten gemessen. Und, sie haben diesmal den Frost ganz anders kennengelernt als vor vier und fünf Jahren. Nämlich nicht nur in den niederen Senken, sondern vor allem in den Höhenlagen, dort wo die besten Weine heranwachsen. Der eiskalte Nordwind hat von dort in die Weinberge über die Bergkante geblasen. Aust: „Bei den Nachtfrösten der vergangenen Tage war das ganze Tal vom Frost betroffen und somit auch die höher gelegenen Lagen.“

So wie Aust hat auch Matthias Schuh in Sörnewitz zigfach kleine Schwelfeuer zwischen den Rebstöcken platziert. Vor allem aber dort, wo sich der Frost vor einigen Jahren zwischen Blüten breitgemacht hatte. Schuh: „Rein von der ersten Ansicht konnte ich noch keine Frostschäden erkennen. Aber so richtig sehen wir das erst in einigen Tagen. Dann zeigt sich, ob die Blüte braun wird.“ Er überlegt, ob er in den nächsten Jahren eine alte Anti-Frost-Methode wieder einsetzt – Salatöl verdünnt über die Blüten sprühen, damit sie später austreiben, wenn die Fröste vorbei sind.

Braun und trocken wie Tabak wird eine Blüte, wenn sie erfroren ist, sagt Winzer Aust. Er sei froh, dass der wichtige Riesling noch nicht ausgetrieben hat. Aber die frühen Sorten, wie etwa Müller-Thurgau am Krapenberg an der Stadtgrenze zwischen Radebeul und Coswig, da hat es schon einige Stöcke erwischt, sagt Felix Hößelbarth. Er und seine Mannschaft vom Radebeuler Stadtgut Hoflößnitz bewirtschaften den Berg auf der Höhenkante. Hößelbarth: „Genau dort, wo vorher schön die Sonne hingelangte und jetzt der Eiswind blies.“

Wenige Kilometer weiter, aber auch an so einer Kante, beiwirtschaftet Vincenz-Richter-Winzer Thomas Herrlich den Berg. Spätfröste sind für ihn schon lange ein Thema. Als vor drei Jahren über eine neue Sorte für 0,8 Hektar in Weinböhla entschieden werden musste, fragte Herrlich bei seinem Weinstock-Händler an. Die Pflanzen für Weinböhla sollten möglichst vor Minusgraden noch im April gefeit sein. Letztlich entschied sich Herrlich für die alte, aber in Mitteldeutschland bislang wenig bekannte Sorte Auxerrois. Mit Erfolg: Während der Müller-Thurgau auf einigen anderen Flächen mittlerweile bereits mehrere Zentimeter lange Triebe zeigt, seien die Augen des Auxerrois noch verschlossen, sagt der Winzer. Der Frost der letzten Nächte hatte damit keine Chance.

Am weitesten verbreitet ist die Sorte mit dem schwierig auszusprechenden Namen im Elsass. In Sachsen ist sie auch noch auf Flächen des Radebeuler Winzers Karl Friedrich Aust zu finden. Gerade in diesem Jahr haben wir diese für uns wichtige Rebsorte Auxerrois in einer Edition für „25 Jahre Sächsische Weinstraße“ abgefüllt. Dieser Wein kommt nächste Woche mit einem Sonderetikett in den Verkauf, so Aust.

Auch Georg Prinz zur Lippe hat bei seinem Ausflug nach Thüringen Auxerrois gepflanzt. „Ich bezeichne ihn auch gern als Gelben Burgunder, weil damit sehr schön ausgedrückt wird, dass der Auxerrois zwischen Weißburgunder und Grauburgunder einzuordnen ist“, sagt Thomas Herrlich. Für ihn grenzt es an ein Wunder, wie schnell die Pflanze trotz des späten Austriebs ihre Trauben zur Reife bringt. Zehn bis 15 Tage fixer als durchschnittliche Rebsorten schaffe sie das. Damit sind auch Auslesen und Spätlesen möglich.

Doch stimmt trotz der Schnelligkeit auch die Qualität? In der Vinothek am Fuße des Kapitelberges wird die Probe aufs Exempel gemacht. 2 000 Liter sind vom Auxerrois 2016 entstanden. Mit wenig Säure, frisch und weich entfaltet die alte Rebsorte den typischen Burgundergeschmack im Gaumen.

Die 2016er Erntefreuden wechseln dieser Tage mit dem Bangen um die 2017er Blüte. Winzer Aust: „Bereits Ende dieser Woche soll es wieder kritisch kalt werden. Wir dürfen also weiter gespannt bleiben und haben wohl erst nach den Eisheiligen Mitte Mai dann wirklich Gewissheit.“

