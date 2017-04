Frostschäden an den Obstblüten Eine Vielzahl ist abgestorben. Aber unterm Strich erspart das den Obstbauern sogar Arbeiten.

Spätfrostschaden an einem Trieb mit erfrorenem Beiauge an einer Spätburgunder-Rebe. Der Eiswind hat auch bei den Reben zugebissen. © Norbert Millauer

Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage haben eine Vielzahl von Obstblüten absterben lassen. „Und zwar im gesamten Obstland quer durch alle Obstarten“, sagte Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG und Geschäftsführer der BioObst GmbH aus Baderitz auf DA-Nachfrage. Am Dienstag haben die Sachsenobstbauern bei einem Treffen eine Bilanz gezogen. Welche Sorten auf welchen Plantagen besonders betroffen sind, lasse sich nicht sagen. „Das ist von den verschiedensten kleinklimatischen Bedingungen abhängig. An manchen Stellen betraf es Bäume in tiefen Senken, an anderen Bäume in höheren Lagen“, so Kalbitz.

Dennoch sei die Zahl der Blütenschäden zu verschmerzen. „In diesem Jahr gibt es reichlich Blüten. Wir fahren üblicherweise mit Fadengeräten durch die Plantagen, um die Blütenzahl zu reduzieren, weil sonst die Früchte zu klein werden. Das können wir uns sparen. Man kann von einer natürlichen Ausdünnung sprechen“, sagt Jan Kalbitz. Zudem würden Bäume aus einer natürlichen Reaktion heraus Blüten nachbilden.

Dennoch seien sich die Obstbauern einig: Die Schäden sollten sich nicht negativ auf den Ernteertrag auswirken. (DA/sol)

