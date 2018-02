Frostige Zeiten für Sponsoren Während Olympia herrscht Werbeverbot mit Olympioniken. Eine Radebeuler Firma zeigt etwas Kreativität.

Der sächsische Bobpilot Francesco Friedrich aus Oberbärenburg holte mit seinem Anschieber Thorsten Margis in Pyeongchang nach vier Läufen Gold, zeitgleich mit den Kanadiern. Nur wenige Minuten später ist auf der Facebookseite von Nudossi zu lesen: „Was für ein spannendes Finale! Herzlichen Glückwunsch an das Bobteam Friedrich!“

Als die Sächsin Denise Herrmann in der Biathlon-Verfolgung eine Medaille knapp verpasste, gab es tröstende Worte von Nudossi: „Das war knapp! Jetzt wird nach vorn geschaut, Denise Herrmann!“

Auch die Olympia-Debütantin, Skilangläuferin Katharina Hennig, wird von Nudossi unterstützt.

Radebeul. Olympia – das bedeutendste Sportereignis mit der größten Reichweite. Ein Eldorado für Sponsoren. Aber nicht für die Sponsoren, die ihre Sportler die ganze Saison unterstützen. Denn genau während Olympischer Spiele wie derzeit im südkoreanischen Pyeongchang und eine Woche davor und danach dürfen Firmen nicht mit ihren Sportlern werben.

Doch Unterstützer wie die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH aus Radebeul wollen ihren Athleten gratulieren. Dazu gehören Skisprung-Mixed-Weltmeister Richard Freitag und die Olympia-Dritte in der Langlaufstaffel, Denise Herrmann, die seit voriger Saison im Biathlon zu Hause ist. Und auch die Olympia-Debütantin, Skilangläuferin Katharina Hennig, wird von Nudossi unterstützt.

Aber nicht nur einzelne Athleten, sondern auch den Bob- und Schlittenverband für Deutschland unterstützt Nudossi als Premiumpartner und ist dafür mit Logo auf Bekleidung und Ausrüstung der Bobfahrer und Skeletonis präsent.

Anders bei Olympia. Dort darf bei den heute üblichen Glückwünschen von Sponsoren in sozialen Medien noch nicht einmal das Wort Gold-, Silber- oder Bronzemedaille fallen“, erklärt der ehemalige Skilangläufer Tobias Angerer. Der mehrfache Gesamt-Weltcup-Sieger und Olympia-Medaillengewinner ist der Manager der Athletinnen, die Nudossi unter Vertrag hat. Er hat Sponsoren hinsichtlich der Möglichkeiten in der sogenannten „frozen period“ – in der nicht geworben werden darf – beraten.

Worte wie Olympia und Pyeongchang 2018 dürfen nicht verwendet werden. Auch die olympischen Ringe sind tabu. Ein Sponsor darf also beispielsweise auch nicht posten: „Wir gratulieren dir zur Goldmedaille“, sagt Angerer. Nudossi-Geschäftsführer Thomas Hartmann sagt: „Es gibt diese festen Regeln und das akzeptieren wir. Wir sehen das positiv.“ Positiv können es die Sponsoren in der Tat sehen. Denn noch bis vor wenigen Jahren gab es derartige Möglichkeiten nicht. „Die Regelungen wurden schon etwas aufgeweicht, sodass man mit Kreativität einiges machen kann“, sagt Angerer. Chancen für Unternehmen sind somit gegeben, wenn alles angemeldet ist.

Der Mehrwert für eine Firma ist langfristig trotzdem gegeben. Auch wenn viel Arbeit im Vorfeld dahintersteckt. So hat das Radebeuler Unternehmen etwa sieben Formulierungen vorbereitet, die im Fall der Fälle sofort online gehen. Doch auf das erste Edelmetall seiner Athleten musste Nudossi mehr als eine Woche warten. Am Montag sicherte sich der Sachse Richard Freitag im Team Silber. Im sozialen Netzwerk heißt es: „Teamspringen der Herren: Was für eine Spannung, was für ein Ergebnis! Wir freuen uns unglaublich mit Richard Freitag. Aber die Silbermedaille ist als kleines Bildchen eingefügt!“ Dazu hat die Firma ein privates Foto von Freitag gepostet. Somit weiß jeder, der sich im Sport ein wenig auskennt, worum es geht.

Am gleichen Tag gab es auch die erste Medaille für die Bobfahrer. Der sächsische Bobpilot Francesco Friedrich aus Oberbärenburg holte mit seinem Anschieber Thorsten Margis in Pyeongchang nach vier Läufen Gold, zeitgleich mit den Kanadiern. Nur wenige Minuten später ist auf der Facebookseite von Nudossi zu lesen: „Was für ein spannendes Finale! Herzlichen Glückwunsch an das Bobteam Friedrich!“

Und als die Sächsin Denise Herrmann in der Biathlon-Verfolgung eine Medaille knapp verpasste, gab es tröstende Worte von Nudossi: „Das war knapp! Jetzt wird nach vorn geschaut, Denise Herrmann!“ Dazu ist ein privates Foto der Athletin gepostet – ohne Werbung. Um nichts falsch zu machen, hat Nudossi alle eventuellen Fotos und Botschaften im Vorfeld vom Deutschen Olympischen Sportbund genehmigen lassen. Denn „nichts darf auf eine aktive Werbebotschaft des Unternehmens in Verbindung mit dem Sportler oder Olympia hinweisen“, erläutert Angerer. Nur allgemeine Texte, wie: Wir wünschen dir viel Erfolg, sind erlaubt.

