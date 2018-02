Frosta stellt 40 neue Mitarbeiter ein Das Elbtal-Werk investiert in Lommatzsch acht Millionen Euro – und will mit Hilfe aus Riesa Dutzende Stellen besetzen.

Das Tiefkühlwerk Elbtal in Lommatzsch investiert in diesem Jahr acht Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage und Lagerhalle. © Claudia Hübschmann

Lommatzsch. Das Tiefkühlwerk Elbtal in Lommatzsch investiert in diesem Jahr acht Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage und Lagerhalle. Dadurch können in Zukunft Gemüsemischungen direkt bei Elbtal in die Verpackungen gefüllt und an die Supermärkte ausgeliefert werden.

Für den Betrieb der neuen Produktionsanlage sucht das Werk Elbtal, das seit 1990 zur Frosta AG in Bremerhaven gehört, 40 neue Mitarbeiter, teilt die Riesaer Arbeitsagentur mit. Es sollen Mechatroniker, Elektriker, Elektroniker und Industriemechaniker eingestellt werden, aber auch Maschinenführer, Linienführer und Produktionsmitarbeiter im Dreischichtbetrieb.

Der Arbeitgeber-Service der Riesaer Arbeitsagentur und des Jobcenters Landkreis Meißen unterstützen das Unternehmen bei der Suche nach den neuen Mitarbeitern. So werden derzeit gemeinsam zwei Bewerbertage für den 27. und 28. Februar vorbereitet. – Die Lommatzscher Pflege gilt aufgrund ihrer hervorragenden Böden als eines der besten Gemüseanbaugebiete Europas. Besonders gut wachsen dort Erbsen, Karotten, Bohnen und Spinat.

Dort liegt auch das Tiefkühlwerk Elbtal, das im nächsten Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Dort wird das frisch geerntete Gemüse sofort verarbeitet und tiefgefroren. Innerhalb weniger Stunden gelangt das Gemüse so vom Feld in den „Kälteschlaf“ bei minus 18 Grad. (SZ)

Kontakt für Arbeitssuchende: Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Riesa, Frau Wittig und Frau Präfke, Tel. 03521 746152 oder 0351 83 700 24; oder bei Herrn Walther im Jobcenter,Tel. 03525 5175 4610.

