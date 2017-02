Frost sprengt Pflaster frei Schnee und Eis scheinen das Straßennetz stark beschädigt zu haben. Meißen hofft auf den Freistaat.

Da ist es wieder: Der Winter fördert zutage, was unter dem Asphalt schlummert und ob Straßen gründlich gebaut oder nur geflickschustert wurden. © Claudia Hübschmann

Wenn man das Loch sieht, ist es meistens zu spät. Nach dem Knall hofft der Autofahrer, dass die Reifen die Fahrt durch den Krater unbeschadet überstanden haben. An immer mehr Stellen hinterlassen die frostigen Temperaturen ihre Spuren im Asphalt. Riesige Schlaglöcher mit scharfen Kanten sind derzeit auf vielen Straßen in der Region zu finden.

Im Meißner Rathaus wird das mit Sorge betrachtet. „Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr durch den häufigen Frost-Tau-Wechsel recht viele Schäden geben wird“, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso auf SZ-Nachfrage mit. Ein Grund dafür ist ihren Angaben zufolge der hohe Bestand an alten Straßen mit nur drei bis fünf Zentimeter Asphaltschicht.

Die Aussage stimmt überein mit den Berichten vieler Autofahrer. Tatsächlich sind es derzeit weniger die in den vergangenen Jahren weitgehend sanierten Zubringer wie die B 6 von Dresden her, die Niederauer Straße oder die B 101 aus Richtung Großenhain, welche Probleme bereiten. An den glatten neuen Schwarzdecken beißt sich der Frost offenbar die Zähne aus. Kann die Nässe allerdings in Risse und Spalten eindringen, wie etwa auf Straßen, bei denen unter der Decke hundertjähriges Pflaster schlummert, dann tun sich schnell größere Löcher auf.

Erst muss es wärmer werden

Laut Meißner Stadtverwaltung haben Straßenaufsicht und Tiefbauamt bereits begonnen, die bislang sichtbaren Schäden aufzunehmen. Mitarbeiter laufen die Straßen ab und notieren Problemstellen in Listen, so Katharina Reso. Erste Notreparaturen, wie zum Beispiel auf der Oberspaarer Straße, stehen jetzt schon an. Ausgewählt würden zumeist Straßen, auf denen entweder starker Verkehr Risse verursacht hat, oder noch Frostschäden aus den Vorjahren vorhanden waren. Für die Notreparaturen wird zunächst sogenanntes Kaltmischgut verwendet, das auch extremeren Temperaturen standhält. Meißen besitzt hiervon nach Aussagen des Rathauses ausreichende Vorräte. Selbst bei größerem Bedarf, sei kein Engpass zu befürchten.

Für die eigentlichen Frühjahresreparaturen mit Asphaltmischgut auf dem rund 100 Kilometer umfassenden städtischen werden Temperaturen um die zehn Grad Celsius benötigt. „Im April gibt es dann noch einmal eine große Bestandsaufnahme der Straßen, die nicht nur einer Reparatur prüft, sondern auch festgestellt, ob die Oberfläche umfassend behandelt werden muss“, so Katharina Reso. Anschließend berate der Stadtrat über das Thema. Die Stadt sei zuversichtlich, dass dieser die entsprechenden Mittel bereitstellen werde, um die Pisten wieder auf Vordermann zu bringen. Zudem hoffe Meißen angesichts des vergleichsweise strengen Winters auf zusätzliche Fördermittel des Freistaat für den kommunalen Straßenbau.

Die Hoffnung der Stadt dürfte nicht ganz unbegründet sein. Auch in der Vergangenheit hatte das Land seine Städte und Gemeinden nach schwierigen Wintern mit Sonderprogrammen unterstützt. So flossen 2011 insgesamt 65 Millionen Euro an zusätzlichen Geldern. Dank guter Steuereinnahmen präsentiert sich Sachsens Haushaltskasse aktuell gut gefüllt. Das lässt die Chancen auf einen Schub für den Tiefbau steigen.

Winterdienst voll im Einsatz

Im Meißner Landratsamt hält es dessen Sprecherin Kerstin Thöns für verführt, jetzt schon belastbare Aussagen über die Folgen der längeren Frost- und Schneeperiode zu sprechen. „Es sind erste Schäden auch in unserem Straßennetz sichtbar und einige Schlaglöcher wurden mit Kaltgutgemisch verschlossen wegen der Verkehrssicherheit“, schreibt sie auf SZ-Nachfrage. Zuverlässige Aussagen würden jedoch anders aussehen. Im Moment dächten die Mitarbeitern der Straßenmeistereien eher noch an den Winterdienst, um die Straßen befahrbar zu halten, und weniger an Reparaturen der Schwarzdecken.

