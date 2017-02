Frost reißt Straßen auf Radebeul hat eine erste Bestandsaufnahme. Coswig ein festes Reparaturbudget. Radeburg noch keinen Haushalt.

Der Schneematsch kann es nicht mehr verdecken – in der Radebeuler Hermann-Ilgen-Straße reißt derzeit ein Schlagloch nach dem anderen auf. Die vielbefahrene Straße als Verlängerung der Kötzschenbrodaer Straße fällt derzeit Autofahrern besonders auf, weil die Strecke vorher gerade frisch saniert ist. © Norbert Millauer

Die Fahrer auf der Kötzschenbrodaer Straße in Radebeul merken es besonders krass: Rollt es derzeit auf der gerade sanierten Strecke absolut problemlos, so hat das ein abruptes Ende auf der sich anschließenden Hermann-Ilgen-Straße. Es gibt praktisch keine Möglichkeit mehr, den Schlaglöchern auszuweichen, beschwert sich ein Kraftfahrer. Die Situation war schon vor dem Winter nicht berühmt, doch jetzt reißt der Frost auch alle geflickten Stellen wieder auf.

Im Radebeuler Bauamt kennt Leiterin Marion Hartung die Situation nur zu gut, auch von eigenen Fahrten in der Stadt. Jetzt mit dem Reparieren beginnen, sei rausgeschmissenes Geld, sagt sie. Selbst bei größeren Löchern stelle die Stadt lieber eine Warnbarke auf, statt für einige Tage das Loch zu flicken. Wasser und Frost arbeiten derzeit gerade an den Straßen, die schon Risse und Löcher haben. Ein Mitarbeiter des Bauamtes sei nahezu täglich unterwegs, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen.

Im Stadthaushalt sei ein fester Etat für den Straßenbau für das gesamte Jahr vorgesehen. Aus diesem werde auch das Geld für die Reparaturen genommen, sagte die Bauamtsleiterin. Und wenn im März für die Winterreparaturen mehr gebraucht werde, dann müsse woanders was abgezwackt werden.

Das Coswiger Bauamt hat noch keinen Überblick über die Schäden. Das lasse die derzeitige Witterung mit gefrorenem Boden noch nicht zu, so Bauamtschef Wolfgang Weimann. „Sobald der Boden dauerhaft frostfrei ist, werden wir gemeinsam mit dem städtischen Bauhof eine Bestandsaufnahme des Gemeindestraßennetzes machen.“ Anschließend wird festgelegt, wo Winterschäden beseitigt werden müssen. „Die abschließende Entscheidung darüber, welche Straßen, angesichts begrenzter Haushaltsmittel, priorisiert werden, obliegt dem Stadtrat beziehungsweise Ausschuss“, so Weimann. Ein extra Budget für die Beseitigung der Schäden, die der Frost hinterlässt, hat die Stadt nicht.

Im Reparatur-Fonds sind laut Bürgermeister Thomas Schubert 283 500 Euro. Davon entfallen 158 000 Euro für kleinere Maßnahmen, die der Baubetriebshof übernehmen kann – also auch für die Schlaglöcher, die sich im Frühjahr auftun. „Bisher hat das Geld immer gereicht. Man muss natürlich damit haushalten und Prioritäten setzen“, so Schubert.

Da es in den vergangenen zwei Jahren gefühlt keinen Winter gab, konnte die Stadt an dieser Stelle sparen. 2016 wurden von den geplanten 107 300 Euro nur 78 000 Euro ausgegeben. Für dieses Jahr sind 129 600 Euro eingeplant. „Wir sind optimistisch, dass das reicht“, sagt Schubert.

In Radeburg und den Ortsteilen hat der städtische Bauhof bei seinen Winterdienstfahrten so gut es geht auch den Zustand der Straßen mit im Blick. Bisher sei dabei nichts Akutes beobachtet worden, was sofortiges Handeln erforderlich gemacht hätte, sagt Mathias Kröhnert, der Bauamtsleiter der Zille-Stadt. „Allerdings werden die meisten Frostschäden erst dann sichtbar, wenn der Frost wieder aus dem Boden raus ist.“ Das Geld, das im Vorjahreshaushalt der Stadt für Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung stand, ist laut Kämmerin Renate Kormann aufgebraucht. Ein neuer Haushalt ist noch nicht beschlossen. „Notreparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind natürlich jederzeit möglich“, ergänzt die Kämmerin.

„Auf der Schlossallee und zwischen Moritzburg und Reichenberg habe ich schon einige Schäden gesehen“, sagt Moritzburgs Bauamtsleiterin Birgit Hohmann. „Aber die Straße ist ja nicht in unserer Verantwortung. Ein größeres Problem gebe es auf der Wahnsdorfer Straße. „Dort haben wir eine Warnbarke aufgestellt.“ Nicht mehr fertig geworden waren im alten Jahr die Arbeiten auf der Karlstraße. „Mit der Umsetzung des Abwasserkonzepts wurden ja auch viele Straßen erneuert. Die halten hoffentlich“, ergänzt Birgit Hohmann.

Manche Städte wie Meißen hoffen auch auf Unterstützung vom Land bei der Reparatur der Winterschäden. Auch in der Vergangenheit hatte das Land seine Städte und Gemeinden nach schwierigen Wintern mit Sonderprogrammen unterstützt. So flossen 2011 insgesamt 65 Millionen Euro an zusätzlichen Geldern. Dank guter Steuereinnahmen präsentiert sich Sachsens Haushaltskasse aktuell gut gefüllt. Das könnte die Chancen auf einen Schub für den Tiefbau steigen lassen.

Im Landratsamt Meißen hält es dessen Sprecherin Kerstin Thöns für verfrüht, jetzt schon belastbare Aussagen über die Folgen der längeren Frost- und Schneeperiode zu sprechen. „Es sind erste Schäden auch in unserem Straßennetz sichtbar und einige Schlaglöcher wurden mit Kaltgutgemisch verschlossen – wegen der Verkehrssicherheit“, schreibt sie auf Nachfrage der SZ. Zuverlässige Aussagen würden jedoch anders aussehen.

Im Moment dächten die Mitarbeitern der Straßenmeistereien eher noch an den Winterdienst, um die Straßen befahrbar zu halten, und weniger an Reparaturen der Schwarzdecken.

