Frost lässt Baustelle ruhen Gersdorf bekommt in diesem Jahr vier Gruppenkläranlagen. Die Kanäle führen zum Teil über Privatgrundstücke.

In Gersdorf investiert der Abwasserzweckverband Leisnig insgesamt 800 000 Euro. Es entstehen vier Gruppenkläranlagen und die notwendigen Kanalsysteme. Die Baufirma Erdmann aus Mügeln stellte die Arbeiten wegen der Witterung vorerst ein. © Dietmar Thomas

Hartha. Zurzeit ruhen die Arbeiten für den Kanalbau und die Gruppenkläranlagen in Gersdorf wegen der Witterung. Doch sobald es die Temperaturen erlauben, soll es weitergehen. In Gersdorf entstehen vier Gruppenkläranlagen und ein komplett neues Schmutzwassersystem. Die im Ort vorhandene Mischwasserkanalisation wird künftig zur Ableitung des Niederschlagswassers genutzt. Bisher wurde das in Gersdorf anfallende Abwasser in privaten Kleinkläranlagen entsorgt. Das wird sich nun ändern. So ist es im Abwasserbeseitigungskonzept des Abwasserzweckverbandes (AZV) Leisnig vorgesehen. Zu diesem gehört Gersdorf mit seinen Ortsteilen voraussichtlich noch bis Ende des Jahres. Geht es nach dem Willen der Stadträte von Hartha, werden diese Ortsteile ab nächstem Jahr dem AZV „Untere Zschopau“ angeschlossen, zu dem auch die Stadt Hartha gehört.

Die Oewa Wasser und Abwasser Gmbh ist in Gersdorf im Auftrag des AZV Leisnig tätig. Die Mitarbeiter übernehmen die Steuerung der Maßnahme und die Bauüberwachung. Die Einwohner hatten bisher mehrfach die Gelegenheit, sich über die Abläufe der komplexen Maßnahme zu informieren. Der AZV investiert in die Kläranlagen und das Kanalsystem etwa 800 000 Euro.

Die Kläranlage Abzweig Kieselbach ist fast fertig. Mit ihrem Bau wurde im Oktober vergangenen Jahres begonnen. Sie wurde für das Abwasser von zwölf Einwohnern gebaut und ist damit die kleinste von vier Anlagen.

Die Kanalbauarbeiten für die Anlage wurden wegen der niedrigen Temperaturen unterbrochen. Begonnen wurde mit dem Bau der Kläranlage Süd. Hier wird das Abwasser von 50 Einwohnern geklärt. Die Behälter sind bereits in der Erde. Auch hier wurden den Arbeiten wegen der Witterung unterbrochen. „Der Kanalbau in Gersdorf ist eine Herausforderung. Wir müssen viel über private Grundstücke. Das bedeutet einen hohen Aufwand, viele Absprachen und die Sicherung des Leitungsrechtes“, so Michael Tecklenburg von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH. Er ist froh, dass die Gersdorfer da mitspielen und sie Verständnis für das Vorhaben aufbringen.

Bei jeder der vier Kläranlagen handelt es sich um ein Einzelprojekt. Die Einwohner werden entsprechend des Baufortschritts durch die bauausführende Firma Erdmannbau aus Mügeln informiert. Sie erfahren dann, wann ihr Bereich an der Reihe ist, und mit welchen Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.

Größte Anlage wird die, die in der Nähe des Busplatzes entsteht. Sie ist für 100 Einwohner ausgelegt und soll voraussichtlich bis Juli gebaut werden. Hier entwässern auch die Anlieger des Kirschberges.

Die letzte der vier Kläranalgen entsteht im Bereich der Schule. Das soll in den Sommerferien passieren, um die Befahrbarkeit zur Schule nicht zu beeinträchtigen. Außerdem gibt es einen Feldweg in Richtung S 36, über den der Bereich zu erreichen ist.

Wenn die Kläranlagen fertig und betriebsbereit sind, haben die Eigentümer sechs Monate Zeit, um ihr Grundstück anzuschließen. Dazu werden sie schriftlich vom AZV aufgefordert.

