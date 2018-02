Frost kann Görlitzer Straßen schaden

Diese Schilder könnten ab März wieder verstärkt zum Einsatz kommen. © dpa

Görlitz. Die Stadt Görlitz richtet sich trotz des fehlenden Schnees auf Straßenschäden nach dem Winter ein. Wie Bauamtsleiter Torsten Tschage am Dienstag erklärte, könnte der Frost ungehindert auf die Straßendecken und tieferliegenden Schichten einwirken und Schäden verursachen. Würde Schnee liegen, könnte er die Wirkung des Frostes abschwächen. In der kommenden Woche erwarten die Metereologen Dauerfrost mit Spitzenwerten bis minus 15 Grad in der Nacht in der Region um Görlitz.

Ob der Dauerfrost tatsächlich die befürchtete Wirkung haben wird, weiß die Stadt aber erst im März: In jedem Jahr listen die Mitarbeiter des städtischen Bauamtes nach dem Winter die Schäden auf den kommunalen Görlitzer Straßen auf. In der Vergangenheit waren zumeist jene Winter für die Straßenqualität verheerend, wo sich Tau- und Frostperioden abwechselten, weil dadurch immer wieder Schnee oder Eis auftauen und das Wasser in die Straßendecken eindringen konnten. (SZ/sb)

