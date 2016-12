Frost bremst Kreiselbauer aus Der neue Asphalt am Kreisverkehr Schliebenstraße ist noch nicht komplett. Für die staugeplagten Autofahrer bleibt deshalb jetzt nur noch die Hoffnung auf einen Wetterumschwung.

Neue Probleme auf Bautzens nervigster Baustelle: Wegen des frostigen Winterwetters sind die Bauleute weniger schnell als zunächst geplant vorangekommen. © Robert Michalk

Autofahrer in Bautzen sollten in diesen Tagen ganz genau aufs Thermometer schauen! Denn vom Wetter hängt es ab, wie lange sie noch Stau und Umwege wegen der Sperrung auf der Dresdener Straße am Schliebenkreisel in Kauf nehmen müssen. Weil wegen der frostigen Temperaturen bisher dort kein neuer Asphalt aufgetragen werden konnte, bleibt die Sperrung zunächst bestehen. Die Bauplaner sind jedoch zuversichtlich – und setzen ganz auf den bevorstehenden Wetterumschwung.

Die Stadt wollte noch vor der Winterpause im Kreisverkehr im Bereich an der Einmündung der Dresdener Straße den neuen Asphalt auftragen lassen. Deshalb ist die Dresdner Straße zwischen der Großbaustelle und der Dr.-Rohr-Straße bereits seit knapp zwei Wochen dicht. Ein Teil der Arbeiten konnte zwar erledigt werden – doch um die neue Fahrbahnschicht aufzutragen, war es bislang schlicht zu kalt. Autofahrer müssen deshalb weiterhin in beiden Richtungen die lange Umleitung über die Schliebenstraße, die Zufahrten zum Tunnel der Westtangente und den Kreisverkehr in Stiebitz auf sich nehmen.

Fünf Grad plus erforderlich

Damit der Asphalt aufgewalzt werden kann, muss das Quecksilber mindestens fünf Grad anzeigen. „Wir gehen davon aus, dass das in den nächsten Tagen auch klappt“, sagt Stadtsprecher André Wucht, der auf die Wettervorhersage verweist. Am Donnerstag und Freitag – so der Plan – werden die schweren Maschinen anrücken. Im Anschluss müssen die Fahrbahnen noch markiert, Schilder aufgestellt und Übergänge für Fußgänger geschaffen werden. Am 15. Dezember sollen der Kreisverkehr und die Dresdener Straße freigegeben werden. Während der Wintermonate sind keine weiteren Einschränkungen vorgesehen.

Die Verzögerungen haben zugleich Folgen für die an diesem Mittwoch von 8 bis 16 Uhr geplante Sperrung des Westtangententunnels. Dort steht die regelmäßige Wartung an. Um den Schliebenkreisel zu entlasten, werden die Autos aus Richtung Oberland über die Neustädter Straße, die Neukircher Straße und Stiebitz weiter zur B 96 in Richtung Hoyerswerda geleitet. Die Neustädter Straße darf in dieser Zeit nur stadtauswärts befahren werden. Von 12 bis 18 Uhr werden zudem die Bushaltestellen in der Herrenteichsiedlung nicht bedient. Von Hoyerswerda kommend rollt der Verkehr über die Schliebenstraße, die Friedensbrücke und die Äußere Lauenstraße.

