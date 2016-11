Froschteich als Überraschungspaket Am Mittwoch konnte die Firma Weberbau mit der Sanierung des Gewässers beginnen. Denn die Voraussetzungen waren falsch.

Dirk Donath von der Firma Weberbau Großenhain baggert das Schilf aus dem Feuerlöschteich. © Anne Hübschmann

Schon vorigen Donnerstag sollte Baubeginn sein am Feuerlöschteich in Kleinthiemig (SZ berichtete). Der war durch seine Froschplage im Sommer ins Gerede gekommen. Nun sollte die Großenhainer Firma Weberbau dem völlig verschlammten Teich zu Leibe rücken und ihn sanieren. Doch nichts geschah.

Am Mittwoch nun rückte endlich der Bagger an. Firmenchef Ulrich Weber selbst erklärt vor Ort, was passiert war: Bei der Voruntersuchung des Teiches durch Planer, Stadtverwaltung und Baubetrieb vor Ort hatte sich herausgestellt, dass die Unterlagen zum Froschteich falsch waren. Keine Betonplatte wie angenommen war am Grunde des künstlichen Gewässers anzutreffen, sondern blanker Boden. Das zeigte sich, als das Wasser weitgehend abgelassen war. „Das ist komplett eine andere Ausführungsart als in den Unterlagen“, kommentiert Ulrich Weber. Möglicherweise ist zu DDR-Zeiten anders gebaut worden, als man es dokumentiert hat.

Planung muss überarbeitet werden

Fakt ist nun aber, dass die neue Planung für die aktuelle Sanierung angepasst werden muss. „Das wird jetzt ein gleitender Ablauf“, sagt Ulrich Weber. Gestern war nun erstmalig Baggerfahrer Dirk Donath von der Firma vor Ort, um das Schilf und den Schlamm aus dem Feuerlöschteich zu räumen. Dieses Material wird neben dem Gewässer zum Trocknen abgelagert, danach abtransportiert.

Ist auch das letzte Wasser dann noch aus dem etwa 300 Quadratmeter großen Teich gelassen, soll bei einer weiteren Bauberatung die geplante Verfahrensweise überdacht werden. „Dann wissen wir, wie wir weiter vorgehen sollten“, so Weber.

Bis Jahresende ist die 54 000 Euro teure Maßnahme geplant. Das könnte trotzdem zu schaffen sein, versichert der Bauchef. Der Dorfteich soll nicht nur entschlammt und gereinigt werden. Auch eine Betoninstandsetzung ist geplant, die Errichtung eines Saugwasseranschlusses, der Bau einer Froschbarriere – damit die Amphibien keine Lärmplage mehr hervorrufen können – sowie eine Erneuerung der kompletten Zaunanlage. Die Stadt als Auftraggeber geht davon aus, dass damit auch der starke Schilf- und Wasserpflanzenbewuchs eingedämmt wird. Der hatte die große Wasserfroschpopulation begünstigt. Allerdings sind die Amphibien geschützte Tiere. Der Protest der Anwohner rief deshalb auch Tierschützer auf den Plan und brachte unschöne Anfeindungen hervor, wie die Kleinthiemiger berichteten. Die Stadtverwaltung stellte selbst in ihrer Beschlussvorlage noch einmal klar: „Diese hohe Population zieht insbesondere in den Frühjahrs- und Sommermonaten durch ihr Balzverhalten eine massive, unzumutbare Lärmbelästigung für die Anwohner nach sich.“

Becken muss gereinigt werden

Zukünftig muss das Betonbecken regelmäßig gereinigt werden, damit der Pflanzenwuchs verhindert wird. Die Zeiten des Biotops sind also vorbei. Einzelne Frösche werden sicher als Laich in den Teich gelangen. Doch eine Plage ist ausgeschlossen.

