Froschschenkel als Vorspeise Am Sonnabend öffnet das neue Altstadt-Restaurant La Vie. Es holt französische Küche nach Görlitz.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dorota und Jean-Pierre Holtzweiler betreiben gemeinsam das neue elsässische und französische Restaurant La Vie. Fotos: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de Dorota und Jean-Pierre Holtzweiler betreiben gemeinsam das neue elsässische und französische Restaurant La Vie. Fotos: Nikolai Schmidt

Das neue Restaurant La Vie ist ins frisch sanierte Eckhaus Weberstraße/Jakob-Böhme-Straße eingezogen.

Den Holzofen für bis zu acht Flammkuchen hat der Chef nach seinen Vorstellungen in Frankreich bauen lassen.

Auf das Wandbild ist Jean-Pierre Holtz-weiler besonders stolz. Es zeigt das Viertel „Klein Frankreich“ in Straßburg, erklärt der Chef des neuen Restaurants La Vie im Eckhaus Weberstraße/Jakob-Böhme-Straße. Gemalt hat es Adam Cebula, der frühere Stadtarchitekt von Zgorzelec. Und ein bisschen stehen der im Elsass geborene Franzose Holtzweiler und der Pole Cebula auch für das, was das Restaurant bietet: einen guten Mix aus beiden Kulturen. „Meine Frau Dorota ist auch Polin, aber die Küche ist ausschließlich elsässisch und französisch“, erklärt der 65-Jährige, der mit seiner Frau seit 1. Oktober in Görlitz lebt.

Beide kennen die Stadt schon länger, fühlen sich hier sehr wohl. Nur eines fehlte ihnen bei ihren Besuchen immer: die Küche seiner Heimat. Grund genug, sich nun genau damit hier anzusiedeln. Nach zwei Jahren gründlicher Vorbereitung eröffnet das Ehepaar am Sonnabend das Restaurant La Vie. Und weil es zu Frankreich gehört, stehen Schnecken und Froschschenkel als Vorspeise auf der Speisekarte. Aber nicht einfach so: Die Weinbergschnecken werden in Kräuterbutter serviert, sechs Stück kosten 6,80 Euro. Die Froschschenkel kommen mit Knoblauch, Riesling und Rahmsoße – zehn bis zwölf Stück für 16,50 Euro.

Und wenn es einmal um gutes Essen geht, kann der Chef kaum aufhören zu schwärmen. Für die wohl typischste Spezialität aus dem Elsass – Flammkuchen – hat er nach seinen Vorstellungen in Frankreich einen Holzofen bauen lassen. Sechs bis acht Stück passen rein, aber das wird selten nötig sein: „Ein Flammkuchen braucht eine Minute, dann ist er fertig.“ Fertigprodukte kommen Holtzweiler nicht ins Haus: „Wir machen alles selbst, auch den Teig.“ Außerdem soll es viele traditionelle elsässische Sauerkrautspezialitäten geben, viel Fisch, Wild, Kalb, Ente, Muscheln und saisonale Angebote. Dazu Bier und Wein – selbstverständlich aus dem Elsass und Frankreich. 480 Flaschen Wein und Schnaps sind schon da, auch Cocktails in Planung. „Allerdings wollen wir keine Nachtbar werden, sondern ein Speiselokal“, sagt er. Also ist Dienstag bis Sonntag, von 11 bis 22 Uhr, mit durchgehend warmer Küche geöffnet, Montag ist Ruhetag.

Dass er einmal Gastronom werden würde, war Holtzweiler quasi in die Wiege gelegt: „Jeder Elsässer wächst in der Küche auf und lernt auch kochen“, sagt er stolz. Trotzdem entschied er sich zunächst für eine ganz andere Laufbahn – und wurde Gas-Wasser-Installationsmeister. Vor 35 Jahren zog er nach Deutschland. Zuletzt lebte er in Waldbrunn bei Karlsruhe, betrieb dort seine Installationsfirma – und lernte seine jetzige Frau Dorota kennen. Die 54-Jährige stammt aus Zgorzelec und arbeitete in der Gastronomie. Sie war es auch, die Holtz-weiler in ihre alte Heimat einlud. Vor 15 Jahren war er erstmals hier, seitdem immer wieder. Und irgendwann reifte die Entscheidung, sich hier anzusiedeln. Allerdings ist Holtzweiler kein Mensch, der Hals über Kopf handelt. Schon vor zwei Jahren wandte er sich an die Europastadt GmbH und so begann die gemeinsame Suche nach geeigneten Räumen. Roswitha Hennig von der Europastadt GmbH zeigte ihm vieles, sogar die Vierradenmühle, die damals ebenfalls einen Pächter suchte.

„Hier in der Weberstraße gefiel ihm der Zuschnitt und die Nähe zu den Parkmöglichkeiten in der Elisabethstraße“, sagt sie. Holtzweiler selbst lobt außerdem das Gewölbe im Gastraum: „Das zieht sich fast ein bisschen ins Elsässische rein.“ Arbeitstechnisch sei das ganze Projekt sehr intensiv gewesen, sagt Roswitha Hennig: „Umso mehr freue ich mich, dass es am Ende gelungen ist, ein gastronomisches Angebot anzusiedeln, das es vorher in Görlitz noch nicht gab.“ Auch fünf Arbeitsplätze sind entstanden. Beide Töchter von Dorota Holtzweiler steigen ein, zudem zwei polnische Köche, von denen einer auch Flammkuchenbäcker ist, und noch eine weitere Servierkraft. „Wir sind quasi ein polnisch-französisches Familienunternehmen“, sagt der Chef. Er selbst will sich mit seinen 65 Jahren nicht mehr in die Küche stellen und auch nicht bedienen: „Meine Frau und ich werden stattdessen gucken, dass alles perfekt läuft.“ Er lege viel Wert auf gutes Essen und sei da auch sehr kritisch.

Deutsches Personal gibt es bisher noch keins, aber das könne sich alles noch entwickeln: „Wir müssen erst einmal schauen, wie es anläuft.“ Drinnen gibt es 55 Sitzplätze, aber nach dem Winter sollen draußen weitere 40 hinzukommen. Vier kleine Tische in der Weberstraße sind geplant, der Rest entlang der Jakob-Böhme-Straße. Holtzweiler ist gespannt, wie sein Angebot bei den Görlitzern und auch den Zgorzelecern ankommt. Vieles werde sich im Laufe der Zeit einspielen. Und wenn zum Beispiel die Öffnungszeiten so nicht funktionieren, könne er sie ja jederzeit ändern.

