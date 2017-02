Froschretter im Einsatz Erdkröten, Teichmolche und Grasfrösche gehen jetzt auf Wanderschaft. Am Gucklitz begeben sie sich in große Gefahr.

Einen 300 Meter langen Zaun haben Mitarbeiter des Riesaer Tierparks und Helfer vom Verein pro natura Elbe-Röder jetzt an der Grenze zum Bahngelände in Weida aufgebaut. © Peter Gruhle

Die Straße Am Gucklitz ist eine unscheinbare Nebenstraße? Von wegen. Nicht aus Sicht von Kröten, Molchen und Fröschen. „Ihnen droht dort das Todesurteil“, sagt Riesas Tierparkchef Gerhard Herrmann. Denn die Straße wird nicht nur von Anwohnern aus Weida befahren, sondern auch von Leuten, die eine Abkürzung zur Rostocker Straße suchen. Der Verkehr sorgt jedenfalls dafür, dass die schmale Fahrbahn für Amphibien fast unüberwindbar wird.

Das wollen Naturschützer verhindern – und haben jetzt wieder einen 300 Meter langen Amphibienschutzzaun an der Grenze zum Bahngelände aufgebaut. Das unscheinbare grüne Hindernis soll die Tiere vor der Gefahr retten, massenhaft von Autoreifen zerquetscht zu werden. Laut Gerhard Herrmann sind es vor allem Erdkröten und Teichmolche, die sich zum Laichen auf zum Gucklitzteich machen. Aber auch Gras- und Teichfrösche.

Sie alle überwintern in alten Kanälen und Schächten unten auf dem Bahngelände, von wo sie jedes Jahr der Weg hoch zum Teich führt. Möglicherweise sind es aber dieses Mal deutlich weniger Tiere als sonst. „Möglicherweise sind durch den Abriss des Ringlokschuppens viele Amphibien zu Tode gekommen“, fürchtet Gerhard Herrmann. Das ist bis jetzt aber eine Vermutung, die sich erst in den nächsten Wochen bestätigen oder widerlegen lässt: Wenn Mitarbeiter des Tierparks und ehrenamtliche Helfer die Tiere, die hinter dem Schutzzaun in Eimern landen, Tag für Tag über die Straße tragen und dabei Art und Geschlecht bestimmen und in Listen erfassen. Damit lässt sich die Entwicklung der Population bewerten.

