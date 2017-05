Froschkonzert an der Talsperre Bildhauer fertigen zur „Kunst am Wasser“ Installationen aus Holz. Dabei wird auch gern mal mit Füßen getreten.

Bernd Fuchs aus Berlin hat seine Skulptur „Froschkonzert“ getauft. Diese erschafft er im Rahmen des Wettbewerbs „Kunst am Wasser“ in Höfchen. © Miskus

Ein Frosch an der Talsperre ist keine Seltenheit. Einer aus Holz aber schon. Bei der Aktion „Kunst am Wasser“, die in diesem Jahr das Motto „Natur trifft Kunst“ trägt, wird der Künstler Bernd Fuchs einen Baumstamm so lange bearbeiten, bis sein Werk namens „Froschkonzert“ fertiggestellt ist. Der Berliner ist einer von vier Kettensägenkünstlern, die es am Mittwoch in die Endauswahl der Jury geschafft haben.

Im Vereinshaus des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) in Hainichen wurden insgesamt zehn Bewerbungen von Künstlern aus ganz Deutschland, aber auch aus Dänemark, Italien und Belgien gesichtet und bewertet. Das teilte Miskus-Sprecher Jörn Hänsel mit. Neben Susann Seidel vom Zweckverband Wasser/Abwasser (ZWA) Hainichen setzte sich die Jury aus Sylvia Reis, Mitarbeiterin des Zweckverbands Kriebsteintalsperre, Miskus-Geschäftsführer Olaf Hanemann und dem freiberuflichen Holzbildhauer Enrico Kletke zusammen.

Bei der Auswahl der Kunstwerke müssen unter anderem Kriterien wie Witterungsbeständigkeit und der Schutz vor Vandalismus beachtet werden, erklärte Jörn Hänsel. Letztendlich entschied sich die Jury einstimmig für folgende Kunstwerke: besagtes Froschkonzert von Bernd Fuchs, Katja Jaroschewskis „Hommage an Karl Blossfeldt“, das Werk „Wasser–Leben“ des Italieners Hardy Raub sowie Urban Starks „Unser Fußabdruck“. Der Belgier und der Italiener sind erstmals an der Talsperre vertreten. „Bernd Fuchs und Katja Jaroschewski haben bereits in den zurückliegenden Jahren das eine oder andere Mal am Symposium teilgenommen“, so Miskus-Sprecher Hänsel.

Es ist bereits die 17. Auflage von „Kunst am Wasser“. „Neu in diesem Jahr ist der Veranstaltungsort, denn wir kehren in dem Zeitraum vom 26. bis zum 30. Juli zurück an den Ursprung des Symposiums – an die Bootsanlegestelle Höfchen“, so Jörn Hänsel. Dort wurden schon in der ersten Auflage des Kunstsymposiums im Jahr 2001 die verschiedensten Kunstwerke geschaffen.

Die vier neuen Holzarbeiten werden Teil des Kunstwanderweges, der rund um die Talsperre Kriebstein führt. „Dieser ist mittlerweile von fast 50 Skulpturen, Installationen und Kunstwerken gesäumt“, ergänzte Hänsel. Über die zukünftigen Standorte werde im Rahmen des Symposiums in Absprache mit den vier Künstlern entschieden. Interessierte dürfen den Holzbildhauern während ihrer Arbeit gern über die Schultern schauen, so Jörn Hänsel. Der Bootsanleger ist zu Fuß, per Fahrrad und per Linienschifffahrt von Kriebstein oder Lauenhain aus erreichbar. (DA/sol)

