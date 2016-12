Frosch-Terror am Feuerlöschteich Einen wahren Medienrummel löste das lautstarke Gequake von hunderten Fröschen im Sommer am Löschteich Kleinthiemig aus.

Schlaflos in Kleinthiemig: Hunderte Frösche sorgten im Sommer mit ihrem Gequake für genervte Anwohner. Inzwischen ist der Löschteich saniert, die Frösche umgesiedelt, und es ist wieder Ruhe eingekehrt in Kleinthiemig. © Anne Hübschmann

Viel zu viele und viel zu laut: Auf die warme Jahreszeit haben sich die Anwohner des Teiches im Großenhainer Ortsteil Kleinthiemig wahrlich nicht gefreut. Kein Wunder auch. Hunderte Frösche machten ihnen dort das Leben schwer, und brachten den Teich samt tierisches Innenleben bundesweit in die Schlagzeilen. Selbst Fernsehteams rückten an, um zu filmen, was den Betroffenen den letzten Nerv raubte. Deshalb forderten sie auch nachdrücklich eine Umsiedlung der störenden Amphibien. Das brachte wiederum Umweltschützer auf den Plan. Nachdem sich der Technische Ausschuss des Stadtrates mit dem Problem beschäftigt hatte, begann Ende November aber nun die Sanierung des Gewässers. Der Teich wurde ausgebaggert und eine Froschbarriere gebaut. Die Kleinthiemiger können also mit Blick auf den nächsten Sommer aufatmen. Ebenso die Feuerwehr, denn das Gewässer kann nun seine Funktion als Löschteich erfüllen. Bisher konnte die Feuerwehr praktisch kein Wasser ziehen, weil alles zugewachsen und verrottet war – ein idealer Lebensraum für die Frösche, die es hier zwar schon immer gab, die sich allerdings exorbitant vermehrt hatten.

