Frontscheinwerfer gestohlen Wieder waren Plünderer in der Nacht auf Parkplätzen an der Autobahn unterwegs.

Nachts machten sich die Täter auf Parkplätzen an der Autobahn zu schaffen. © Symbolfoto: C. Hübschmann

In der Nacht zum Donnerstag demontierten Unbekannte auf Parkplätzen an den Autobahnen13 und 4 an insgesamt drei Scania-Sattelzugmaschinen die Frontscheinwerfer und stahlen diese.

Der Diebstahlschaden beläuft nach Polizeiangaben sich auf mehrere tausend Euro. (SZ)

Dieselklau

Riesa. Auf den Tankinhalte zweier Bagger hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag an der Kirchstraße abgesehen. Die Täter öffneten die Tankdeckel der Arbeitsmaschinen und stahlen 280 Liter Diesel im Wert von etwa 300 Euro.

