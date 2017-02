Frontalzusammenstoß in Eibau

Motorradfahrer schwer verletzt Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Reichenwalde und Kringelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger befuhr mit seiner Honda die S 131. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

In Lagerräume eingedrungen In der Nacht zu Donnerstag sind in Zittau Unbekannte in den Lagerraum einer Firma an der Bahnhofstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand ein Schweißgerät. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 500 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Neuwagen gestohlen Am Mittwochabend haben in Niesky Unbekannte einen Ford Focus entwendet. Der schwarze Neuwagen mit den amtlichen Kennzeichen WI-TB 2982 parkte an der Pestalozzistraße. Den Zeitwert des Wagens schätzte der Eigentümer auf rund 17.500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Ford wird international gefahndet.

In Garage eingedrungen In der Nacht zu Mittwoch sind in Prachenau Unbekannte in eine Garage eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Traktoranhänger, drei Kettensägen, einen elektrischen Holzspalter sowie mehrere Kleinwerkzeuge. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 3500 Euro. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Alkoholisierter Jugendlicher leistet Widerstand Eine Streife des Einsatzzuges der Polizeidirektion hat in der Nacht zu Donnerstag auf der James-von-Moltke-Straße in Görlitz einen alkoholisierten Radfahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von umgerechnet 1,62 Promille bei dem 16-Jährigen Deutschen an. Da der Verdacht einer strafbaren Trunkenheitsfahrt im Raum stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Als dem Jugendlichen seine Situation klar wurde, schlug er auf einen der Beamten ein. Diese brachten den jungen Mann zu Boden und beruhigten ihn. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt und der Widerstandshandlung befassen. Die Polizisten brachten den 16-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu seiner Mutter.