Frontalzusammenstoß bei Horka Beide Fahrer mussten nach dem Unfall am Samstagnachmittag in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Unfallstelle am Samstagnachmittag. © Danilo Dittrich

Horka. Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer geriet auf der Straße zwischen Niesky und Horka am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem BMW zusammen. Der 83-jährige Fahrer des BMW und der Mercedesfahrer erlitten schwere Verletzungen. Zum Transport in umliegende Krankenhäuser kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

An den Autos entstand rund 15 000 Euro Schaden, die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden säuberten die Fahrbahn. (szo)

