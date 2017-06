Frontalzusammenstoß am Stadtpark in Görlitz Unfall führt zu einem Sachschaden von 12 000 Euro.

Görlitz. Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, am Stadtpark in Görlitz gekommen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Ein Peugeotfahrer war aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur geraten. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit eine Renault Lagune. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 12 000 Euro geschätzt. (szo)

