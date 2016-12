Frontalunfall mit Pizzakurier Zwei Autos stoßen zwischen Pirna-Sonnenstein und Struppen zusammen. Beide Fahrer müssen ins Krankenhaus.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Feuerwehrleute mussten die Fahrerin aus einem völlig demolierten Auto retten. © Marko Förster Die Feuerwehrleute mussten die Fahrerin aus einem völlig demolierten Auto retten.

Der zweite Wagen überschlug sich. Hier mussten die Rettungskräfte den verletzten Fahrer durch die Frontscheibe bergen.

28 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.

Die verletzten Fahrer mussten ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend auf der S 168 zwischen Pirna-Sonnenstein und Struppen. Zwei Autos stießen gegen 22.30 Uhr frontal zusammen. Zwei Personen wurden verletzt. Nach ersten Informationen fuhr eine Pizzakurier-Fahrerin mit einem Fiat Panda in Richtung Struppen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Nissan frontal zusammen. Beide Fahrzeuge landeten im Graben, der Nissan überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Feuerehrleute retteten dessen Fahrer durch die Frontscheibe aus dem Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen ins Klinikum Pirna. Insgesamt waren 29 Feuerwehrleute von der Pirnaer Hauptwache, aus Copitz sowie Struppen im Einsatz. Die Straße wurde in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt. Warum die beiden Fahrzeuge kollidierten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Unfalls. (mf)

