Frontalunfall beim Überholen In Pirna-Copitz kracht ein Kia in den Gegenverkehr. Verletzt wird nicht der Unfallverursacher. Der Schaden ist immens.

Der Feuerwehr bot sich beim Eintreffen ein Trümmerfeld. © Marko Förster Der Feuerwehr bot sich beim Eintreffen ein Trümmerfeld.

Ausgelaufene Flüssigkeiten mussten beseitigt werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall Schrott.

Ein Unfall mit einer Verletzten und einem Blechschaden von 20 000 Euro ereignete sich am Freitagabend in Pirna-Copitz. Beim Überholen krachten zwei Autos auf der Rudolf-Renner-Straße zusammen. Der Fahrer (19) eines Kia Sportage fuhr in Richtung Pirna. In Höhe Einfahrt zum Herdergymnasium wollte er einen, auf seiner Fahrspur stehenden, weißen VW Caddy links überholen. Dieser stand auf der Fahrbahn. Bei Überholen kracht der schwarze Kia mit dem Gegenverkehr, einem grauen Pkw Peugeot mit einer jungen Frau als Fahrerin frontal zusammen. Dabei wurde die 20-Jährige verletzt. Sie kam per Rettungswagen ins Klinikum Pirna. Die Kameraden der Feuerwehrhauptwache Pirna klemmten die Batterien ab, banden auslaufende Flüssigkeiten der Autos und sicherten die Einsatzstelle. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zu den Ursachen. Unklar ist bislang, warum das überholte Fahrzeug auf der Straße stand und ob es den Halt per Blinker oder Warnblinkanlage angezeigt hatte. Entweder um nach links in eine Grundstücks-Einfahrt abzubiegen oder mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Bis gegen 23 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen. Beide Autos sind Schrott und wurden abgeschleppt.

