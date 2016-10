Frontal gegen die Laterne

Betrunken randaliert Bautzen. Ein 17-jähriger alkoholisierter Jugendlicher hat am Freitagmittag in Bautzen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten beobachteten den Jugendlichen dabei als er gegen eine Hauseingangstür und zwei Autos trat. Als die eingesetzten Polizeibeamten den jungen Asylbewerber vor Ort antrafen, widersetzte er sich zunächst der polizeilichen Maßnahme. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben.

Betrunken verunglückt Salzenforst. Betrunken hat ein 24-Jähriger am Freitagabend einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Pkw Skoda die S 106 von Salzenforst in Richtung Hoyerswerda unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und die Leitplanke links und rechts der Straße auf einer Länge von etwa 30 Metern beschädigte. Polizisten stellten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Ohne Versicherung unterwegs Radeberg. Ein Renaultfahrer geriet am Freitagabend in Radeberg in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Fahrzeuges fest, dass der Renault stillgelegt und zudem auch nicht pflichtversichert war. Gegen den 19-Jährigen am Steuer wird nun wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Bei Unfall verletzt Kamenz. Eine 17-Jährige war am Freitagmorgen mit einem Moped in Kamenz-Thonberg unterwegs. Sie fuhr auf der Prietitzer Straße in Richtung Nebelschütz. An der Kreuzung zur S 100 übersah sie eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche. Sie kam ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit.