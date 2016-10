Frontal gegen Baum Zwischen Lehndorf und Prischwitz kracht es am Dienstagabend. Der Fahrer eines Ford Focus muss ins Krankenhaus.

Nach Einschätzung der Polizei ist der Ford Focus nur noch Schrott. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der Straße zwischen Lehndorf und Prischwitz ereignet. Dabei wurde ein junger Mann verletzt, das Unfallfahrzeug wurde zu Schrott.

Der 20-jährige Fahrer war 18.15 Uhr mit seinem Ford Focus in Richtung Bautzen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, streifte er zunächst einen Straßenbaum und kollidierte anschließend mit einem weiteren Baum frontal. Der Fahrer konnte zwar allein sein Fahrzeug verlassen und war auch nicht sichtbar verletzt, dennoch wurde er zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 4 000 Euro geschätzt. Die S100 war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt, der Verkehr wurde vorbeigeleitet. Die freiwilligen Feuerwehren Nedaschütz/Prischwitz und Göda klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab und kontrollierte, ob Betriebsflüssigkeiten auslaufen. (szo)

