Pirnaer Adventskalender Frohes Fest! 23 kleine Handwerker hatten sich hinter den Türchen des Pirnaer Adventskalenders versteckt. Heute ist es das Weihnachtskind.

Weihnachtskind Maja (9) aus Pirna-Jessen und Weihnachtsmann Ekki drehen gemeinsam ihre Runde auf dem Canalettomarkt und haben Spaß beim Lichterglanz. © Daniel Förster

Ist heute tatsächlich schon das letzte Türchen des Weihnachtskalenders dran? Dann ging die Adventszeit ja wieder so rasend schnell vorbei. Es ist wirklich Weihnachten. Die Geschenke-Wünsche sind hoffentlich alle an den Weihnachtsmann übermittelt, damit er am Abend auch das Richtige unter den Tannenbaum legen kann.

Den hat das diesjährige Pirnaer Weihnachtskind Maja übrigens schon längst gemeinsam mit ihrer Mama schön bunt geschmückt. Die neunjährige Maja aus Pirna-Jessen war aus 46 jungen Bewerberinnen und Bewerbern zum Weihnachtskind gekürt worden, sie durfte seit der Eröffnung des Canalettomarktes den Weihnachtsmann begleiten und konnte so den Weihnachtszauber ganz besonders ausgiebig genießen. Sie hat sich übrigens dieses Jahr eine neue Gitarre gewünscht. Mal sehen, ob der Weihnachtsmann dran gedacht hat – bei allem, was er in Pirna so nebenbei noch zu tun hatte. Denn jeden Tag um 17 Uhr begrüßte er ein Kalenderkind und oft auch einen echten Pirnaer Handwerker auf der Marktbühne – vom Apotheker über den Böttcher bis zum Zinngießer. Die Handwerker waren mit Eifer dabei, den Lesern der Zeitung und Kindern auf dem Weihnachtsmarkt ihren Beruf vorzustellen. Dafür bedankt sich die SZ-Redaktion sehr herzlich.

Der Canalettomarkt geht übrigens dieses Jahr in die Verlängerung. Er hat vom 27. bis 30. Dezember noch einmal geöffnet.

