Frohe Botschaft für Stema-Mitarbeiter

Stema-Geschäftsführer Michael Jursch zeigt auf dem Werksfoto in seinem Arbeitszimmer auf die Stelle, wo der Anbau für die Produktionshalle hin soll. © Kristin Richter Stema-Geschäftsführer Michael Jursch zeigt auf dem Werksfoto in seinem Arbeitszimmer auf die Stelle, wo der Anbau für die Produktionshalle hin soll.

Das gläserne BTZ-Gebäude will die Stema nicht erwerben.

Das gläserne BTZ-Gebäude will die Stema nicht erwerben.

Großenhain. Hiobsbotschaften in der Wirtschaft kommen oft kurz vor Weihnachten. Konzernchefs hoffen darauf, dass schlechte Nachrichten im allgemeinen Adventsrausch schneller in Vergessenheit geraten. So wie in Görlitz und Leipzig, wo die Siemens-Bosse zwei Werke schließen wollen und rund 1 200 Menschen ihre Arbeit verlieren sollen. Nicht so in Großenhain. Beim Anhängerhersteller Stema gibt es kurz vor Weihnachten eine frohe Botschaft: Der Standort soll ausgebaut werden.

Letzte Woche wurde bekannt, dass der Freistaat Sachsen Teilflächen des benachbarten Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) der Handwerkskammer an die Stema Metallleichtbau GmbH verkauft hat. Dessen Geschäftsführer Michael Jursch bestätigte jetzt die Erweiterung des Betriebsgeländes. „Die Pläne sind schon ziemlich konkret“, sagt er. Die Produktionshalle entlang der Großen Röder, die etwa eine Grundfläche von 1300 Quadratmetern hat, soll nahezu verdoppelt werden. „Etwa 1000 Quadratmeter kommen dazu“, so Jursch. Deshalb soll die Halle bis an das BTZ-Areal heranreichen. Der Bauantrag für den Produktionshallenanbau läuft bereits. 2018 sollen damit begonnen werden.

Abgekauft hat die Stema vor allem einen Parkplatz des BTZ an der Riesaer Straße. Dort, wo derzeit noch die Anhänger unter freiem Himmel darauf warten, abgeholt zu werden, soll eine Art Parkhaus für Anhänger entstehen. Ob zwei- oder sogar dreigeschossig, darüber ist noch nicht entschieden worden. Jursch: „Da sind wir noch in der Denkphase.“ Ziel sei es, mit dem Bau des Lagerhauses 2019 zu beginnen.

2020 soll alles fertig sein. Deshalb nennt Jursch das Projekt auch „Stema 2020“. Dafür will Deutschlands größter Pkw-Anhänger-Produzent rund 6,5 Millionen Euro investieren. „Damit wollen wir unseren Standort in Großenhain für die nächsten zehn Jahre festigen“, so der Geschäftsführer. „Jetzt haben wir auch den Platz, den wir dafür brauchen.“ Jursch bestätigt, dass es auch Pläne gegeben habe, auf der grünen Wiese neu zu bauen. Möglicherweise in Autobahnnähe. „Aber dass wir hierbleiben und unser Betriebsgelände erweitern können, ist die beste Lösung für die Stema und ihre Mitarbeiter.“ Sicherlich würde der ein oder andere Arbeitsplatz in Großenhain dazukommen. „Doch das Hauptaugenmerk liegt darauf, Arbeitsplätze zu sichern“, so Jursch.

Das ganze Gelände des BTZ, das die Handelskammer Dresden im Juli 2020 an den Freistaat zurückgeben will, braucht die Stema nicht. Auch nicht das gläserne Ausbildungsgebäude. Das würde sich als schicker Verwaltungstempel gut machen. Jursch winkt ab. „Das macht keinen Sinn. Wir haben erst vor zwei Jahren unser Verwaltungsgebäude renoviert“, sagt er. „Außerdem wollen wir unsere Verwaltung nicht weiter aufblähen.“

Das Zentrale Flächenmanagement Sachsen (ZFM), ein Betrieb des Freistaates, verwaltet das BTZ-Gelände. „Durch das Grundstücksgeschäft und die Investition der Stema wird der Wirtschaftsstandort Großenhain gestärkt“, sagt auch ZFM-Geschäftsführer Stefan Wagner. Außerdem gäbe es für Teilbereiche des Bildungszentrums eine Nachnutzung. Die Stadt Großenhain und die Handwerkskammer Dresden hätten das Vorhaben unterstützt.

