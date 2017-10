Fröhlichkeit gegen Depression Trotz kleinerer Makel war die Woche der Seelischen Gesundheit ein Erfolg und die bunte Show zum Abschluss in Görlitz kam bei den Besuchern gut an.

Am Sonntag moderierte René Kindermann (rechts) mit Organisator Matthias Gahmann. © Jens Trenkler

Wenn solche Zeilen nicht die Seele erreichen: „Nein, sorg’ Dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben“ – im Original von Vicky Leandros, am Sonntag auf dem Görlitzer Marienplatz gesungen von Nicci Sander. Oder „I feel good“ von James Brown, am Freitag von JeLa dargeboten. Fröhlichkeit, gute Stimmung – das war die Botschaft, die viele regionale Künstler bei der dreitägigen Bühnenshow auf dem Görlitzer Marienplatz transportierten. Es war der Abschluss und zugleich Höhepunkt der Woche der Seelischen Gesundheit, die im Landkreis zum ersten Mal stattfand. Um möglichst viele Menschen zu erreichen und für das Thema Depressionen noch mehr zu sensibilisieren, war es Organisator Matthias Gahmann von der Initiative für Görlitz wichtig, prominente Gesichter als Unterstützung zu haben.

So wie gestern Sportreporter René Kindermann, der zugleich Botschafter der Oberlausitz und nun auch Botschafter für das Bündnis gegen Depression ist. Kindermann war am Sonntag, dem dritten und letzten Tag des Programms, auf dem Marienplatz, moderierte von früh bis zum Nachmittag. Durch ihn wolle man versuchen, künftig auch auf anderen Ebenen Aktionen zu gestalten – etwa im Sport.

Gahmann zieht eine recht positive Bilanz zur Aktionswoche. Schon im Vorfeld habe sich gezeigt, dass das Interesse groß war. Die einzelnen Veranstaltungen – Vorträge, Lesungen, Workshops sowie Tage der offenen Türen und Aktionen – seien sehr unterschiedlich besucht gewesen. Es gab hohe Besucherzahlen, aber auch Angebote, die niemand wahrnahm. Es brauche eben alles seine Zeit, damit es wachsen kann. Zumal das kleine Organisationsteam überwiegend ehrenamtlich nach der normalen Arbeit die Aktionswoche vorbereitet hatte. „Ohne dieses kleine, überdurchschnittlich engagierte Team, das sich auch mal hart streitet, hätte es nicht nach eineinhalb Jahren eine solche Woche voller Angebote gegeben“, sagt Gahmann. Man wisse, was zu verbessern ist. So gab es diesmal noch keine Programmbroschüre, was sich mancher im Landkreis gewünscht hatten. Die Werbung sei für viele zu spät oder gar nicht gekommen, Programmpunkte mussten abgesagt werden. Das alles zu verbessern, wird im nächsten Jahr Ziel sein. Denn die Aktionswoche soll es weiterhin geben – als Plattform für alle, die sich mit seelischer Gesundheit beschäftigen. Vorbehalte, Wissensdefizite und Ängste gegenüber der Krankheit Depression sollen abgebaut werden. Dazu wird die Webseite erweitert und ein Ganzjahresprogramm abbilden. Somit wird es das ganze Jahr über Angebote geben. „Wir werden weiterhin daran arbeiten, dass die Beratungsangebote ausgebaut werden, Selbsthilfegruppen entstehen, Firmen Unterstützung erhalten für ihre Mitarbeiter sowie ein praktischer Wegweiser entsteht, der erste Hilfe ermöglichen soll“, sagt Matthias Gahmann.

