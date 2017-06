Fröhliches Tauffest in Schleife

Schleife. Mit einem fröhlichen Familiengottesdienst in der Evangelischen Kirche Schleife beginnt an diesem Sonnabend um 14 Uhr das Tauffest der Kirchengemeinde, informiert der Gemeindekirchenrat Schleife. Gemeinsam werden sich Besucher und Gäste mit Freude und Dankbarkeit der eigenen Taufe erinnern. Danach sind alle zum Feiern bei Kaffee, Kuchen und Kakao in den sommerlichen Pfarrgarten eingeladen. Kreative Stationen, ein Theaterstück, und einige Überraschungen sorgen für Zeitvertreib. Die Jüngsten haben sich vorgenommen, die längste Girlande aller Zeiten im Schleifer Kirchspiel zu knüpfen. Das Fest endet gegen 17 Uhr bei einem gemütlichen Lagerfeuer, bei dem jeder mit anderen sein (Stock-)Brot teilen kann. (SZ)

