Fröhlicher Start in den Advent

Über 1 000 Gäste feierten am Sonnabend bei einer Ü-30-Party im Bischofswerdaer Kulturhaus ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. © Rocci Klein

Ob beim Feiern im Warmen oder beim gemütlichen Bummeln über einen Weihnachtsmarkt – am vergangenen Wochenende wurde vielerorts fröhlich in die Adventszeit gestartet. Angebote dafür gab es viele. Partygänger trafen sich zum Beispiel im Bischofswerdaer Kulturhaus, Glühwein- und Pfefferkuchen-Fans unter anderem in Bautzen, Neukirch und Großharthau.

