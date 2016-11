Fröhliche Weihnacht überall

Schlossadvent und Lichterglanz Vor der historischen Kulisse des Schlosses Burgk in Freital findet am ersten und zweiten Adventswochenende wieder der Freitaler Schlossadvent statt. Geöffnet ist an allen vier Tagen von 12 bis 19Uhr. Im Innenhof ist ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Für die kleinen Besucher gibt es zahlreiche, überwiegend kostenlose Angebote, so eine Bastelstube, eine Eisenbahn, ein Streichelzoo sowie Pony- und Kamelreiten. Zudem schlendert der Weihnachtsmann an allen vier Tagen ab 14Uhr über den Markt. Auch in Wilsdruff findet dieses Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Das Lichterfest wird am ersten Advent gefeiert. In den festlich geschmückten Straßen öffnen die Geschäfte. Zahlreiche Anwohner bewirten die Gäste mit Bratwürsten, Glühwein und selbst gebackenem Kuchen, manche laden sogar in ihre romantischen Innenhöfe ein.

Pyramiden und Lichterbögen Fast jedes Dorf hat inzwischen seine Pyramide oder seinen Lichterbogen, manchmal beides gleichzeitig. So wie im Tharandter Ortsteil Pohrsdorf, wo am Sonnabend, 26. November, ab 18 Uhr, das 15.Schwibbogenfest steigt. Es ist bei Weitem nicht das einzige. Bereits 16 Uhr wird im benachbarten Fördergersdorf die Pyramide angeschoben. Die Feuerwehr in Herzogswalde lädt ab 17 Uhr zum Pyramidenanschub ein. Und in Grund, gleich neben der Räucherkerzenmanufaktur, geht es bereits 14 Uhr los. Die Harthaer schieben am Sonntag, 16 Uhr, ihre Pyramide an. Auch in Spechtritz wird am Sonntag Pyramidenanschub gefeiert, dort geht es 14 Uhr los. Die Colmnitzer laden am ersten Adventssonntag ebenfalls zum Pyramidenanschub ein. Los geht es 17 Uhr. In Mohorn gibt es inzwischen auch einen Lichterbogen. Er wird neben dem Lokschuppen aufgebaut und am 4. Dezember ab 15.30 Uhr angezündet.

Weihnachtsmarkt und Budenzauber Egal, wo man im Landkreis wohnt, bis zum nächsten Weihnachtsmarkt ist es in der Regel nicht allzu weit. So findet auf dem Marktplatz in Rabenau am zweiten Adventswochenende wieder ein Weihnachtsmarkt statt. An beiden Tagen geht es 14 Uhr los. Zahlreiche Händler bieten weihnachtliche Produkte an, wer noch keine Geschenkidee hat, wird hier vielleicht fündig. Oder in Possendorf, wo der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende aufgebaut wird. Er öffnet jeweils ab 14 Uhr.

Handwerker und Künstler Was in Freital der Schlossadvent ist, ist für die Bannewitzer der Weihnachtsmarkt auf Schloss Nöthnitz. Er findet auch dieses Jahr wieder am zweiten Adventswochenende statt und öffnet an beiden Tagen ab 14 Uhr. Handwerker laden zum Zuschauen und Mitmachen ein, die Musik-, Tanz- und Kunstschule sorgt für ein buntes Programm. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann hier ein ganz individuelles Präsent basteln. Auch im Weidegut Colmnitz findet dieses Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Händlern, Volkskünstlern und Handwerkern statt. Er öffnet am 4.Dezember, von 11 bis 17 Uhr, im alten Vierseithof.

Kleine und große Bahnen Irgendwie gehören auch sie zum Fest: Modelleisenbahnen. In Wilsdruff im ehemaligen Bahnhofsgebäude auf der Freiberger Straße gibt es am ersten Adventswochenende eine große Ausstellung. An beiden Tagen zeigen die Hobbybahner vom Modellbauclub Triebischtalexpress ihre Anlagen. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Auch der Modelleisenbahnclub Kreischa veranstaltet wieder einen Tag der offenen Tür, und zwar am dritten Adventswochenende. Eisenbahnromantik in Echtgröße gibt es natürlich bei der Weißeritztalbahn zu erleben. Die Dampfbahner laden am 26. und 27. November zum Kleinbahnadvent. Um 15 Uhr startet in Dippoldiswalde der Märchenzug. In allen Zügen zwischen 9.42 und 15.55 Uhr wird im Salonwagen fleißig für Weihnachten gebastelt. Und wem das noch nicht reicht, der kann vom Dippoldiswalder Bahnhof ins Stadtzentrum laufen. Dort ist der große Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Märchen und Hip-Hop Der Potschappler Advent in der alten Gaswerkshalle setzte schon immer auf das etwas andere Programm und das soll auch bei der zwölften Auflage so bleiben. Die Veranstaltungen am 3. und 4. Dezember richten sich vor allem an das junge Publikum. So gibt es wieder etliche Märchenaufführungen, aber auch Soul und Popmusik mit dem Jazzchor Dresden, eine Country-Weihnacht mit den Linedancers – beides am Sonnabend – sowie Hip-Hop und Showdance mit dem Kuta-Werk. Nicht fehlen wird auch hier ein fröhliches Markttreiben unter dem Motto „Märchen aus aller Welt“. Kinder können kostenlos kleine Geschenke basteln und der Weihnachtsmann kommt auch zu Besuch. Der Potschappler Advent beginnt an beiden Tagen 14 Uhr.