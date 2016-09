Fröhliche Kinder laden ein Die Butterbergwichtel aus Bischofswerda laden zu einem Tag der offenen Tür ein.

Friedrich und Ludwig haben Kastanien gesammelt und aus ihnen lauter interessante Dinge gebastelt. © Steffen Unger

Bei den „Butterbergwichteln“ ist am Freitag Besuchertag. Von 9 bis 11 und von 14 bis 17 Uhr können Interessierte das Kinderhaus kennenlernen bzw. ein Wiedersehen mit alten Zeiten zum Beispiel als Erzieherin feiern. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Einrichtung, das schon die ganze Woche gefeiert wird. Viel können die Kinder und Erzieherinnen ihren Gästen am Freitag präsentieren. Zum Beispiel sind aus den Kastanien, die Friedrich, Ludwig (Foto) und ihre Kita-Freunde gesammelt haben, lauter Dinge entstanden, die einerseits zeigen, was die Kinder gelernt haben und andererseits Natur atmen – ganz nach dem Vorbild Friedrich Fröbels, dem Pionier der Frühpädagogik. „Da alles zusammenhängt und denselben Ursprung hat, müssen wir uns nur die Natur anschauen, um zu wissen, wie wir mit Kindern umgehen müssen“, sagt Fröbel. Die Erzieherinnen des Kinderhauses „Butterbergwichtel“ sind mit ihren Kindern viele Monate des Jahres regelmäßig auch im Wald. Dort schauen sie nach Pflanzen, Farben und Veränderungen. Daran, wie viel Spaß das alles macht, können die Besucher heute teilhaben. (szo)

zur Startseite