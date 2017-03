Fröhliche Farben für den Kita-Neubau

Die Baustelle der Kita Neusalza-Spremberg im Januar. © Thomas Eichler

Neusalza-Spremberg. Der Neubau der Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße geht voran. Jetzt beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Farbkonzept für die Kita.

Bunt und knallig sollen die Farben sein, in denen sich der Neubau künftig präsentiert. Man müsse schon von weitem sehen, dass hier fröhliche Mädchen und Jungen spielen und lernen. Die Farbigkeit solle das ausdrücken. So jedenfalls sagte es der Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) nach dem ersten Entwurf des Farbkonzepts. Er forderte das Planungsbüro zu einem neuen Vorschlag auf. Über diesen wird nun am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrates beraten.

Außerdem wollen die Stadträte den städtischen Haushalt für 2017 beschließen. Weiter geht es um Eigenmittel für die Heizungserneuerung in der Turnhalle und einen Grundstücksverkauf. Die Stadträte erfahren, wie es um das aktuelle Baugeschehen in der Stadt steht. Die Stadtratssitzung ist öffentlich. Sie beginnt 19 Uhr im Saal des Rathauses. (SZ/gla)

