Fröhlich sein und singen mit MTS Das Liedkabarett gastiert wieder einmal im Gasthof Weißig. Zur ersten Abschiedstour.

Das Liedkabarett MTS mit Sänger Thomas Schmitt (l,) und Musiker Frank Sültemeyer gastiert am Sonnabend in Weißig. © PR

Das Duo MTS alias Mut, Tatendrang & Schönheit mit Sänger Thomas Schmitt und seinem langjährigen musikalischen Begleiter, dem Gitarristen und Pianisten Frank Sültemeyer, ist wieder einmal unterwegs. Am Sonnabend, dem 13. Mai, gastieren sie im Gasthof „Zur Einkehr“ in Weißig. Neben ein paar unverzichtbaren Klassikern präsentieren die beiden Kabarettisten auch aktuelle Lieder. Makaber, taktlos, aber sauber singen, sketchen und reimen sich die zwei Unterhalter durch Themen wie Familie, Fernsehen und Politik, Krankheit, Sport und Tod. Dabei hat jeder seine eigene Sicht darauf und allerhand Schabernack in den Texten. Somit macht sich MTS auch im 44. Bühnenjahr immer noch vor allem über sich selbst lustig. Es ist nicht das erste Konzert, das die Berliner in Weißig geben. Regelmäßig sind die Musiker im Gasthof „Zur Einkehr“ zu Gast - meist im Frühjahr – und begeistern das Publikum nach wie vor mit ihren Kurzgedichten, Limericks, Liedern und ganz viel Humor. Die Nachfrage nach Karten ist deshalb immer groß. Diesmal hat die Kultband ihr neues Programm „44 Jahre Fröhlich sein und Singen! – die erste Abschiedstour“ im Gepäck. (SZ)

