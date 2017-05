Frivole Schlager zum Dorffest Am Sonnabend startet der Liegauer Sommer mit dem großen Dorffest. Und einigen echten Überraschungen.

Claudia Hoffmann – alias LiebesFräulein – aus Dresden. © PR

Ein Ausflug nach Liegau lohnt ja eigentlich immer; aber am Sonnabend ganz besonders. Dann nämlich feiert der Ortsteil sein buntes Dorffest. Und das mit einigen Leckerbissen. Vom Grill, am Weinstand des Liegauer Winzers Andreas Kretschko, aber auch musikalisch. So wird ab 17.30 Uhr der ganz besondere Chor „Liegauer Liederlust“ zu erleben sein – ein Chor, in dem sich unter Leitung des bekannten Liegauer Musikers Andreas Zöllner seit einem Jahr „ganz normale“ Liegauer treffen und ein furioses Programm auf die Beine gestellt haben. Um 19.30 Uhr präsentiert dann die Dresdner Sängerin Claudia Hofmann – besser bekannt als LiebesFräulein – eine frech-frivole Schlagerparty und ab 22 Uhr lassen dann die White Hat Drummers ihre Trommelstöcke furios tanzen.

Eröffnet wird das Dorffest am und im Peter-Adler-Park um 15 Uhr. Dann werden Bibliothek und Heimatstube ebenso geöffnet sein, wie der Kita-Garten. Kutschfahrten zwischen Ortsmitte und dem Parkplatz am Epilepsiezentrum Kleinwachau locken – und ab 16 Uhr zeigen die Liegauer Hundefreunde, was ihre Vierbeiner so alles gelernt haben. 18.30 Uhr lädt Kirchgemeinde zur Speed-Andacht ein.

Eine Menge los also, am Sonnabend in Liegau-Augustusbad!

www.liegau-augustusbad.info

zur Startseite