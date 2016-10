Frist verpennt – Prozess wird neu aufrollt

Köln. Er wurde bereits wegen zweifachen Mordes verurteilt – doch dann bummelten die Richter mit dem schriftlichen Urteil. Deshalb muss das Verfahren gegen einen 54-jährigen Mann vor dem Kölner Landgericht von diesem Donnerstag an komplett neu aufgerollt werden.

Im ersten Prozess waren die Richter überzeugt, dass der Angeklagte zwei Frauen in Bergisch Gladbach mit einem Beil getötet hat. Doch das schriftliche Urteil ging erst 13 Tage zu spät bei der Geschäftsstelle ein. Der Angeklagte ging in Revision und bekam recht: Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück ans Landgericht. Dabei war das erste Urteil eindeutig ausgefallen. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass der Mann im Juni 2014 im Streit über seine Schulden eine Bekannte mit einem Beil erschlagen hatte. Als die 84 Jahre alte Mutter des Opfers dazukam, soll er auch ihr mit dem Beil den Schädel zertrümmert haben. In der Neuauflage muss eine andere Kammer den Prozess nun noch einmal völlig neu aufrollen. (dpa)

