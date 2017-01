Frist für Anträge läuft aus

Das Jahr 2017 hat gerade erst begonnen, da denkt man in Neustadt bereits an das darauffolgende Jahr. Und das aus gutem Grund. Die Stadt Neustadt zahlt auch 2018 einen finanziellen Zuschuss an Vereine mit einer Kinder- und Jugendabteilung. Sie erhalten jährlich 50 Euro pro Kind oder Jugendlichen. Für die meisten Vereine ist das eine feste Größe im Finanzbudget, das bei vielen nicht üppig aussieht. Und wer keine Chance hat, zum Beispiel an Fördermittel heranzukommen, der greift da natürlich gern zu. Aber das Geld gibt es nicht einfach so. Um die Finanzspritze zu erhalten, müssen die Vereine spätestens bis zum 10. Januar 2017 einen Bestandsnachweis bei der Stadtverwaltung einreichen. Dabei muss das Alter aller Kinder und Jugendlichen aufgelistet werden, die Mitglied im Verein sind. Die Unterlagen sind auf der Internetseite der Stadt abrufbar. (SZ)

Kontakt unter 03596 569245.

