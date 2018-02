Frisierter Fahrtenschreiber

trickst bei Geschwindigkeit

Hoyerswerda. Der Verkehrsüberwachungsdienst entdeckte am Donnerstagvormittag bei der Kontrolle eines 37-jährigen Kraftfahrers auf dem Nardter Weg in Hoyerswerda einen manipulierten Fahrtenschreiber. Der war technisch so verändert worden, dass er eine falsche Geschwindigkeit aufzeichnete. Diese lag zehn Prozent unter dem tatsächlich gefahrenen Tempo. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Mit der Anzeige wird sich die Landesdirektion in Chemnitz befassen. (pk)

Staubsaugerautomaten an Tankstelle aufgebrochen

Bernsdorf. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag knackten Unbekannte die Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle an der Hoyerswerdaer Straße in Bernsdorf. Sie stahlen das Bargeld. Wie viele Münzen sich in den Automaten befanden, konnte von den Tankstellen-Betreibern noch nicht beziffert werden. Der angerichtete Sachschaden belief sich auf zirka 20 Euro. (pk)

