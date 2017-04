Frisierte Motorräder aus dem Verkehr gezogen

Zehn Fahrzeuge beschädigt Heidenau. In der Nacht zum Sonnabend, kurz nach Mitternacht, informierte ein Zeuge die Polizei bezüglicher mehrerer Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Demnach sollten fünf bis sechs Personen am Böhmischen Weg und der Ernst-Schneller-Straße mit Holzlatten gegen die Außenspiegel sowie Scheiben geparkter Autos schlagen. Eingesetzte Beamte konnten die Personengruppe nicht mehr feststellen. An insgesamt zehn Fahrzeugen verschiedenster Marken waren Sachschäden festzustellen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Verkehrskontrollen im Müglitztal Müglitztal/Hohnstein. Am Sonntag führten Beamte der Polizeireviere Sebnitz und Pirna gemeinsam mit Kollegen der Dresdner Verkehrspolizei im Müglitztal in den Ortsteilen Mühlbach und Wesenstein sowie in Hohnstein im Bereich der Hocksteinschänke Verkehrskontrollen durch. Hauptaugenmerk lag an diesem Tag auf den Motorradfahrern. Die elf Polizisten hatten sowohl die Einhaltung der Geschwindigkeit als auch den technischen Zustand der Zweiräder im Blick. Dabei kam auch ein Lärmpegelmessgerät zum Einsatz. Insgesamt wurden bei 16 Motorrädern bauliche Veränderungen festgestellt, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. Ein Krad musste vor Ort stillgelegt werden. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. Bei den Geschwindigkeitskontrollen hielten sich 15 Autofahrer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, wobei der Schnellste mit 77 km/h unterwegs war. In allen Fällen sprachen die Beamten Verwarngelder aus.

Einbruch in Rekohaus Freital. Nach dem Aufbrechen einer Tür verschafften sich Unbekannte in den letzten Tagen Zutritt zu einem Rekohaus an der Poisentalstraße. Im Inneren bauten sie bereit verlegte Stromzähler, Kabel und Kupferrohre aus und stahlen diese. Des Weiteren wurden verschiedene Baugeräte entwendet. Der Schaden summiert sich auf rund 1.000 Euro.

Bargeld aus Schule gestohlen Heidenau. Sonntagabend gegen 22 Uhr brachen Unbekannte ein Kellerfenster an der Bruno-Gleißberg-Grundschule an der Ernst-Schneller-Straße auf. Im Schulhaus begaben sie sich in das Sekretariat und stahlen rund 300 Euro Bargeld. Die Einbrecher hatten Alarm ausgelöst, waren jedoch vor dem Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei geflüchtet.