Friseurin hat mit Crystal gehandelt Das Amtsgericht ahndete diese jetzt mit einer Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf Bewährung.

© René Plaul

Eine Friseurin aus einem Ort an der Bundesstraße 96 zwischen Bautzen und Hoyerswerda ist am Freitag wegen erwiesenen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Darüber berichtete der regionale Rundfunksender „Radio Lausitz“. Die Frau erhielt eine Freiheitsstrafe von fünf Monate und drei Wochen aufgebrummt. Das Amtsgericht Kamenz setzte die Strafe allerdings zur Bewährung aus.

Das Amtsgericht in der Lessingstadt war zuständig, weil der Crystal-Handel laut Anklage unter anderem im Rödertal geschehen sein soll. Die Angeklagte hatte in einem Fall mit Crystal – mit etwa 20 Gramm – gehandelt. Ein Geständnis rettete sie vor einer härteren Strafe, so der Radiosender. Die Prozessparteien verkürzten das Verfahren durch ein sogenanntes Rechtsgespräch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (SZ)

