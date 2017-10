Friseure dringend gesucht Während im Salon Ressel in Pillnitz inzwischen die 5. Generation arbeitet, brauchen andere unbedingt Nachwuchs.

Arvid Ressel ist zurückgekehrt nach Pillnitz und arbeitet im Salon seiner Eltern. © Rene Meinig

Beinahe 119 Jahre und sechs Monate ist es her, dass in Pillnitz ein neues Geschäft eröffnete, das sich nur der Schönheit widmen wollte. Am 1. April 1898 weihte Gustav Ressel seinen Friseursalon ein. Heute, über ein Jahrhundert später, hält eine neue Generation Einzug im Salon am Rathaus. Arvid Ressel steht seit urzem im Familienbetrieb am Friseurstuhl. Damit arbeitet bereits die fünfte Generation im Laden. „Schon als kleiner Junge wollte ich immer Friseur werden, nur in meiner Sturm--und-Drang-Zeit gab es kurz mal andere Gedanken, aber nie ernsthaft“, so der 30-Jährige. Nach einem Praktikum und dem Besuch einer privaten Friseurschule stand für ihn fest: ch trete in die Fußstapfen meiner Eltern. Doch während die Nachfolge in der Salonführung damit gesichert ist, plagt die Familie eine große Sorge. „Wir würden gern ausbilden, doch zurzeit ist es sehr schwer, geeigneten Nachwuchs zu finden“, so Arvids Vater Thomas Ressel. Er ist ebenfalls Friseur und im Auftrag der Handwerkskammer Mitglied im Prüfungsausschuss für Friseurmeister.

Nicht nur die Friseure in Pillnitz kämpfen um neue Azubis, auch die Handwerkskammer Dresden weiß um die ernste Situation. Bei stetig mehr werdenden Neueröffnungen von Friseurläden gehen die Zahlen der Auszubildenden immer weiter zurück. Aktuell gibt es 511 Friseurgeschäfte in Dresden. Zum Vergleich: 2002 waren es nur 272. Bei den Azubis ist es genau andersherum. Wurden im Jahr 2000 noch 908 junge Männer und Frauen ausgebildet, lernen derzeit 387 den Beruf des Friseurs.

Der demografische Wandel, das heißt die sinkenden Geburtenzahlen, seien ein Grund für die Rückgang, so Handwerkskammer-Sprecherin Carolin Schneider. Kamen in Deutschland 1991 noch 830 000 Kinder zur Welt, waren es 2015 nur noch rund 730 000, so das Statistische Bundesamt. Ein weiterer Grund sei die steigende Zahl an Studenten, damit fehlt Nachwuchs auf den Berufsschulbänken.

Das kennt auch Sandra Lehmann aus dem Directors Cut in der Neustadt. In ihrem Friseurladen seien aktuell alle fünf Azubi-Stellen besetzt und doch kennt sie die Probleme der Branche. Die Bewerberzahlen gehen deutlich zurück, sagt sie. Die Ursachen sind ähnlich wie beispielsweise in der Gastronomie und in der Altenpflege: viele junge Menschen scheuen die Arbeit am Abend und am Wochenende. Außerdem sei die Bezahlung zu niedrig.

„Auszubildende im Friseurhandwerk sind völlig unterbezahlt“, sagt auch Marvin Reschinsky von der Gewerkschaft Verdi. Im Durchschnitt werden im Osten nur 269 Euro, im Westen 494 Euro monatlich gezahlt. Es sei höchste Zeit für höhere Ausbildungsvergütungen und eine bundesweite Angleichung der Löhne. „Die Arbeitgeber sollten daran auch im Sinne des Fachkräftenachwuchses Interesse haben“, so Reschinsky.

Die Handwerkskammer Dresden setzt jetzt beim Werben um den Nachwuchs auf verschiedene Maßnahmen. Sie wolle die Oberschulen stärken, unter dem Motto „Nicht nur wer studiert, ist etwas wert“, sagt Sprecherin Carolin Schneider. Außerdem fordert die Kammer ein günstiges Azubi-Ticket für Bus und Bahn, um den Jugendlichen die Fahrt zur Ausbildungsstelle zu erleichtern. Es müssten zudem noch stärkere Anreize gesetzt werden, um auch leistungsstarke Jugendliche für das Handwerk zu begeistern. „Dabei denken wir an eine Doppelqualifizierung — also eine Kombination aus Abitur und dualer Berufsausbildung. Hier arbeiten wir gerade eng mit dem Kultusministerium zusammen“, so Schneider. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat die Kampagne „My Beauty Career“ ins Leben gerufen, um Nachwuchs zu gewinnen und das Image der Branche zu verbessern.

Fragt man den neuen Mann im Pillnitzer Friseursalon, warum es sich lohnt, in dem Job zu arbeiten, findet er schnell eine Antwort. „Der tägliche Kontakt mit Menschen ist inspirierend. Ich kann kreativ sein“, erzählt Arvid Ressel. Viele, die von ihm beraten und frisiert werden, öffnen sich schnell, erzählen von ihrem Leben. „Arvid ist unser Sympathieträger“, sagt seine Mutter, die auch im Betrieb als Friseurin arbeitet. Eigentlich war sie Sekretärin, aber aus Liebe zu ihrem Mann und zum Handwerk schulte sie um. Sie ließ sich im Salon Ressel ausbilden. Ihr Geheimnis, wie sich die Familie die Treue der Kunden sichert? Gleichbleibende Qualität und Zeit, die sie sich für jeden Kunden nehmen, sagen sie.

