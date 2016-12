Frischmilch und Käse im Milchhof Die Milchtankstelle im Milchhof Diera wird gut genutzt. Doch in dem Betrieb gibt es nicht nur Milch zu kaufen.

Der Milchautomat im Milchhof Diera. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Milchbauern aus Diera wollten ein Zeichen setzen, eine Imagekampagne starten, zeigen, dass Kunden bereit sind, mehr Geld für frische Milch zu bezahlen, als im Supermarkt verlangt wird. Und richteten auf dem Betriebsgelände eine Milchtankstelle ein. Für einen Euro pro Liter kann dort selbst Milch gezapft werden, die quasi frisch aus dem Euter kommt. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Marko Schlunke sagt, wurden auf diese Weise seit Mai 12 000 Liter Frischmilch an die Kunden gebracht. „Um kostendeckend zu sein, müssen wir täglich 50 Euro einnehmen. Im Schnitt verkaufen wir jedoch 80 Liter Milch pro Tag“, sagt Gesellschafter und Herdenmanager Torsten Schlunke. Besonders beliebt ist die Jersey-Milch, die einen Fettgehalt von 4,8 bis fünf Prozent hat. Die gibt es nur freitags und in dieser Form nur in Diera. Sonst wird sie mit „normaler“ Milch gemischt. Davon produzieren die Dieraer übrigens 16,5 Millionen Kilogramm pro Jahr.

Mittlerweile werden in der Verkaufsstelle im Milchhof, die von 5 bis 20 Uhr geöffnet ist, auch Eier vom Geflügelhof Riedel aus Großenhain angeboten. Und in regelmäßigen Abständen Käse. Dieser wird aus Dieraer Milch vom der Käserei Uhl in Stollberg hergestellt. Am Freitag, dem 16. Dezember, ist es wieder so weit. Ab 10 Uhr gibt es in Diera Weichkäse. Der nächste Käseverkauf ist für den 13. Januar geplant.

zur Startseite