Frischling gerettet Halbtot lag der kleine Friedel im Straßengraben. Auf dem Sonnenhof fand er eine neue Mutter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bei seiner Ziehmutter Borsti fühlt sich der kleine Wildschwein-Junge Friedel sichtlich wohl. Obwohl die Schweinedame hoch schwanger ist, erträgt sie den Wirbelwind geduldig. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, auf ihr herumzuhüpfen. Dabei erwartet Borsti jeden Tag Kinder. Wenn Friedel Glück hat, bemerken seine rosa Geschwister gar nicht, dass er Streifen hat. © André Braun Bei seiner Ziehmutter Borsti fühlt sich der kleine Wildschwein-Junge Friedel sichtlich wohl. Obwohl die Schweinedame hoch schwanger ist, erträgt sie den Wirbelwind geduldig. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, auf ihr herumzuhüpfen. Dabei erwartet Borsti jeden Tag Kinder. Wenn Friedel Glück hat, bemerken seine rosa Geschwister gar nicht, dass er Streifen hat.

Markus Weinert füttert das Wildschweinjunge.

Endlich schmeckt die Milch aus der Flasche. Der kleine Friedel schmatzt und quietscht. „Ich glaube, er ist über den Berg“, sagt Markus Weinert. Vor einer Woche kam der Wildschwein-Frischling zu ihm auf den Sonnenhof. Im Streichelzoo des Hotels in Ossig hat er ein neues Zuhause bekommen. „Wir schätzen, dass er drei Wochen alt ist“, sagt Weinert. Passanten hatten Friedel in einem Straßengraben bei Markritz gefunden. Da war er fast tot.

Völlig ausgehungert lag er auf der Seite. Die Passanten übergaben ihn einem Jäger, der den Sonnenhof kennt. „Wir vermuten, dass eine Wildschwein-Bache mit ihren Frischlingen die Straße überqueren wollte. Das ist eine sehr aufregende Situation für Tiere, gerade für so junge. Dabei ist der Kleine wohl auf der Strecke geblieben“, sagt Weinert. Seine Schweinedame Borsti erwartet gerade ebenfalls Nachwuchs.

Geduldig mit dem Adoptivkind

Seit zwei Wochen rechnen Weinert und seine Leute jeden Tag mit den Jungen. „Wir haben Friedel bei ihr im Stall untergebracht, weil wir hoffen, dass sie den Kleinen unter ihre Fittiche nimmt, wenn die eigenen Kinder da sind.“ Schwerfällig liegt Borsti in einem Eck des Stallabteils, während Friedel vergnügt auf seiner Ziehmutter herumhüpft. Obwohl Borsti mit ihrem Volumen schon fast an ein Hängebauchschwein erinnert, erträgt die Sau die Überschwänglichkeit des Kleinen geduldig. Dass Friedel nur ihr Adoptivsohn ist, scheint egal zu sein. Als Weinert mit der Flasche kommt, quietscht Friedel laut los. Streckt die Schnauze gierig nach oben und scharrt mit den kleinen Schweinehufen an der Tür. „Ja, du kriegst ja gleich“, versucht Weinert ihn zu beruhigen.

Friedel darf bleiben

Kaum ist die Tür aufgegangen, rast Friedel auf den Rasen. Den Stall darf er bisher kaum verlassen, immerhin ist er noch so klein. Außerdem verbringt auch Borsti momentan all ihre Zeit im Stall. Jede Bewegung nach draußen wäre zu anstrengend. Bei Friedel dagegen ist von Schwäche keine Spur mehr. „Vor einer Woche wollten wir noch niemandem von unserem Neuzugang erzählen“, sagt Weinert. Aus Angst, er würde es nicht schaffen. „Er hat nicht einmal die Milchpulle angenommen, vor lauter Schwäche konnten wir ihn nur mit der Spritze füttern.“

Jetzt ist Weinert klar: Friedel bleibt. „Wenn sich Wildschweine einmal an Menschen gewöhnt haben, kann man sie nur noch schwer auswildern“, sagt er. In den Streichelzoo passt Friedel gut. Hier leben grunzende Schweine mit krakeelenden Ziegen zusammen, watscheln die Gänse an den Kaninchen vorbei, die im Dickicht nach Fressen suchen. Mal kabbeln die Tiere sich, dann kuscheln sie wieder. Jetzt fehlt nur noch der rosafarbene Nachwuchs. Seit mehr als drei Monaten ist Borsti schon schwanger.

Weinert und seine Kollegen rechnen mit sechs bis sieben Jungen. Der armen Schweinedame ist zu wünschen, dass sie bald kommen. Dann kann sie sich endlich wieder bewegen. Auch Friedel freut sich sicher über den Nachwuchs. Immerhin hat er vor einer Woche nicht nur eine Mama verloren, sondern auch seine Geschwister.

zur Startseite